Ilary Blasi e Francesco Totti a Monaco: Week-end in fuga da Roma

Ilary e Totti a Monaco: la moglie del n°10 giallorosso sfoggia un bikini azzurro

Gossip – In fuga dalla routine da Roma Capitale il capitano Francesco Totti e Ilary Blasi si concedono qualche giorno di relax insieme agli amici a Monte Carlo (Monaco). Sole, mare, passeggiate romantiche per le vie della città monegasca. Questa la scelta per il week-end in fuga dalla vita capitolina dei coniugi Totti. Ilary e Francesco Totti hanno fatto i bagagli per trascorrere qualche giorno a Montecarlo, condividendo tramite instagram alcuni momenti con i loro fan.

Prova costume superata con lode per Ilary che sfoggia sulle spiagge di Montecarlo un fisico mozzafiato indossando un bikini di color azzurro. Anche lui non è da meno, però! Se esistesse una prova costume conclamata come per le donne, il capitano Francesco Totti non avrebbe di certo problemi a superarla.

Gossip – Se di giorno i coniugi Totti si lasciano andare a look da spiaggia, la sera non si fanno di certo mancare outfit da urlo. Mamma Ilary passa dalle infradito ai tacchi a spillo con una capacità invidiabile indossando abiti che mettono in risalto le curve pazzesche! Proprio in una passeggiata con il marito, la Blasi, si trasforma in Cenerentola!!!! Documentato anche sui social l’incidente di Ilary Blasi a Montecarlo.

Gossip – La nota conduttrice Mediaset durante una passeggiata per le vie del principato rimane a piedi nudi o meglio a piede nudo. Camminando la conduttrice rompe un’infradito restando così scalza. La sua solita ironia l’aiuta però in questa occasione e senza crearsi troppi problemi, Ilary, prosegue la passeggiata scalza postando anche uno scatto che documenta l’accaduto.