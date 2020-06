Fabiola Cimminella incinta al sesto mese di gravidanza

E’ al sesto mese di gravidanza l’ex tentatrice di Tempation Island Fabiola Cimminella

Gossip – Oggi Fabiola Cimminella è scrittrice e attrice, un momento d’oro questo per lei, infatti abbandonati i panni di “tentatrice “nel reality di Canale 5, da qualche anno ha un legame sentimentale con Daniele Muscariello, produttore cinematografico.

La ventinovenne napoletana ha reso felice davvero tutti, i futuri “mamma” e “papà” sono al settimo cielo proprio perchè in attesa di prendersi cura di loro figlio Nathan Marte, già al sesto mese di gestazione. L’emozione è alle stelle, Fabiola Cimminella ha affermato: “Non vedo l’ora di conoscerlo!” – “Sono felice di poterlo finalmente renderlo pubblico e condividerlo con i miei follower ai quali non è proprio sfuggito, ma io ho tenuto riservata la notizia per me e il mio compagno fino ad ora”.

Gossip – Sappiamo tutti quanto sia importante la riservatezza, questa è una coppia unica e preziosa, due artisti con la “a” maiuscola. Ricordiamo infatti che il compagno è l’executive producer del videoclip di Alberto Urso.

Daniele, ha ottenuto un grande successo professionale e lavorativo! Il lungometraggio “Cobra non è” trasmesso in streaming views su Amazon Prime video, è stato un capolavoro.

Il prestigio e il talento l’hanno portato lontano, infatti da ieri è fuori anche come Executive Producer con la Henea Productions

La Henea Productions ha curato il lavoro del videoclip “Quando quando quando” del cantante Alberto Urso feat. J-Ax, per Universal Music Italia. Facciamo gli auguri a questa grande coppia, futuri papà e mamma!