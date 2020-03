Ulitme notizie Gossip – UeD over oggi, Secondo il “Tina pensiero” avrei dovuto considerarmi talmente miracolata per aver suscitato interesse in Giorgio da dover accettare qualsiasi cosa.

“Non accetto compromessi. Basta con queste stupidaggini!”

UeD over – Ulitme notizie Gossip – Gemma e Tina acerrime nemiche? La storica dama del trono over è un fiume in piena quando si tratta di parlare della tempesta che ormai da diversi anni imperversa nello studio di Uomini e Donne. Non si parla d’altro che di loro, dell’emotiva Gemma e della sanguigna Tina, trascinatesi a vicenda in una contesa che ormai coinvolge tutte le conoscenze e gli appuntamenti romantici della dama torinese. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti mantiene rigore e fermezza quando si tratta di parlare del suo approccio al mondo delle relazioni. E’ convinta che gli attacchi di Tina siano immotivati e feroci. La dama si racconta sulle pagine della rivista Uomini e Donne in edicola questa settimana.

Cosa non sopporta e cosa invidia di Tina? Quali sono i pregi e i difetti della vamp?

UeD over oggi – Ulitme notizie Gossip – Gemma Galgari non sopporta le urla continue di Tina, il suo accusarla di essere falsa. “Trovo anche maleducato rivolgermi continuamente osservazioni negative dal punto di vista estetico. Di Tina non invidio assolutamente niente e trovarle pregi diventa difficile per me, anche se certamente ne ha, ma con i suoi atteggiamenti nei miei confronti ci mette tutta la sua volontà per nasconderli bene ai miei occhi”.

L’atteggiamento che non sopporto di Tina

Ulitme notizie Gossip – UeD over oggi – “Non sopporto le sue offese gratuite. Lei non mi considera una donna gradevole, ma è il suo parere, che rispetto, non il giudizio universale. Credo che se io andassi in cerca di sue fotografie appena sveglia o nei momenti più inopportuni se vedremmo delle belle! Abbiamo tutti dei punti di forza e dei punti più vulnerabili, che la natura spesso ci regala in egual misura. Credo di non essere ridicola e nemmeno volgare. Sento ancora il coraggio e l’entusiasmo di sfilare in passerella insieme a ragazze e donne dai venticinque ai cinquant’anni.

L’attacco che mi ha ferita di più… Non ho mai accettato compromessi Tina mi accusa…

Ulitme notizie Gossip – UeD over oggi – “Le cose che mi hanno ferito di più e che mi feriscono tuttora sono le sue parole, dette e sottintese, che vanno a mettere i dubbio la mia integrità morale, questo non lo permetto a nessuno! Se fossi stata una donna superficiale e leggera, sicuramente nella vita avrei accettato compromessi che ora mi permetterebbero di vivere come una regina, dal punto di vista di posizione sociale e benessere economico. Ma il mio cuore sarebbe “arido e congelato”. Tina mi accusa di cercare uomini più giovani di me, dimenticando che mi sono interessata a persone come Remo, Ennio, Armando che non erano certo ragazzini!”. Depositeranno mai l’ascia di guerra le protagoniste del fortunato programma di Maria De Filippi?