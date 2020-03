Tina contro Gemma: “Non vorrei mai un’amica finta come Gemma. E’ una che mente a tutti i costi. racconta un sacco di bugie che dimentica facendo Gaffe. Nasconde tutto e rimpasta. “

Tina: ci conosciamo abbastanza e non potremmo andare mai d’accordo…anche in un altro contesto.

UeD NEWS – E’ ormai risaputo che tra Tina e Gemma non scorre buon sangue. L’opinionista di Uomini e Donne fin dai primi anni Duemila, detesta la dama più famosa del trono over. I primi contrasti risalgono al 4 settembre 2015 quando è sfumata la storia d’amore di Gemma con Giorgio Manetti che aveva fatto sognare tutta l’Italia. In quel momento, secondo Tina, Gemma ha fatto cadere la propria maschera: “Giorgio era molto preso, ma lei lo ha infangato davanti a tutti”. Tina racconta il suo pensiero su Gemma sulle pagine della rivista Uomini e Donne in edicola questa settimana.

Non ho mai detto che Gemma deve stare in un ospizio…La sua migiore qualità? Fortunato chi la trova!! Cosa detesta Tina di Gemma? Praticamente…

UeD NEWS – Secondo il parere di Tina Cipollari, la storica dama del trono ove ha settant’anni, quindi deve rassegnarsi e fare i conti con la sua età. “Gemma vuole apparire come un’eterna Cenerentola. Io non sono contraria alle donne, o agli uomini, che anche in età avanzata vogliono rimettersi in gioco. Quello che mi dà fastidio è l’atteggiamento da eterna ragazzina, come se fosse ingenua. In realtà lei è una vecchia volpona che ne ha fatte di cotte e di crude. Il tutto si lega alla sua falsità. Lei si pone in un modo non vero”.

Perchè la dama più famosa del trono over non trova l’amore: Lo sbaglio più grande di Gemma è elemosinare amore e mercificare i sentinenti

UeD NEWS – Ecco perchè Gemma non troverà mai l’amore. Tina afferma che Gemma cerca cose impossibili. Non essendo avvenente, non può pretendere di avere accanto un uomo più giovane di lei. Vorrebbe un quarantacinquenne o cinquantenne aitante. Ma è difficile che questo possa accadere. “Fosse un’ereditiera… ma Gemma fa un lavoro normalissimo! Non è che uno si mette vicino a lei e svolta la sua vita”.

Se fosse amica di Gemma… “Amiche mai, siamo due persone differenti… “

UeD NEWS – L’ex moglie di Kikò Nalli dispensa consigli alla sua acerrima nemica. “Se fossi sua amica, le consiglierei di arrendersi, di gettare la spugna. Lei vuole un uomo prestante e giovane. Ma un uomo di cinquant’anni non va dietro a lei. Ha settant’anni, deve cercare un uomo tra i settantacinque e gli ottanta con qui condividere serate tranquille, non di passione. Deve cercare un’altra tipologia di uomo, oppure arrendersi”. Come replicherà Gemma a queste dichiarazioni al vetriolo dell’opinionista di Uomini e Donne?