Chi è la brasiliana di Avanti un Altro? Ecco chi è la Regina di Cuori di Paolo Bonolis. Scopriamo chi è la bella ballerina brasileira di Avanti un Altro…

Chi è la brasiliana di Avanti un Altro? La ballerina brasiliana di Avanti un Altro, del programma tv in pre-serale di Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è Kenia Fernandes. Ha sangue latino-americano e ritmo nelle vene, la giunonica brasileira ha stregato il pubblico di Paolo Bonolis sin dalla sua prima apparizione nel programma tv. La vediamo nel salottino del Minimondo insieme agli altri personaggi, capitanati dalla bellissima Miss Claudia. Scopriamo insieme chi è la balerina di São Paulo.

La Brasiliana di São Paulo che sta facendo fa strage dei cuori dei telespettatori italiani è Kenia Fernandes

La ballerina – Kenia Fernandes

La brasiliana di Avanti un Altro Kenia Fernandes è diventata una vera star in Italia grazie al programma condotto da Paolo Bonolis

La brasiliana Kenia Fernandes è nata a San Paolo, il 22 novembre 1988, segno zodiacale Scorpione. Nel 2011 è approdata in Italia dove ha iniziato una brillante carriera come modella, per poi dedicarsi agli studi universitari a Roma. Per i telespettatori lei è la ‘ballerina brasiliana’ più famosa del piccolo schermo, capace di tenere il pubblico incollato davanti alla tv ad ammirare una sensualità senza precedenti.

Chi è il fidanzato della ballerina di San Paolo?

Della vita privata di Kenia Fernandes non si sa molto. La brasiliana di Avanti un Altro è fidanzata? Sembra di sì. Kenia avrebbe rapito il cuore a Teo Bergamini. Un uomo molto affascinante, occhi azzurri, chioma bionda e tatuaggi che svolge una professione molto vicina alla sua. Anche lui lavora nel mondo dello spettacolo come videomaker e assistente alla produzione.