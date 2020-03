Ultime notizie Gossip dal Grande Fratello 2020 vip, Maurizio Costanzo è tornato ad attaccare il format del Grande Fratello Vip. Dopo aver attaccato Alfonso Signorini. Ci saranno strascichi circa le parole del Giornalista nella nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda il prossimo mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata su Canale 5?

Stavolta Maurizio Costanzo mette nel mirino Clizia Incorvaia, per le parole dette al galoppino della casa de GF VIP, il modello Andrea Denver.

Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua dice la sua circa la quarta edizione del Grande Fratello 2020 Vip. Il noto giornalista, dopo aver attaccato Alfonso Signorini, per come sta portando avanti il reality, lo stesso dice la sua circa il comportamento di Clizia Incorvaia. Maurizio Costanzo non ha digerito il comportamento di Clizia una volta fuori dal GF VIP. Secondo il giornalista, l'ex moglie di Francesco Sarcina e attuale fidanzata di Paolo Ciavarro, dopo la squalificata dalla casa del GF VIP 2020, per le note affermazioni contro Andrea Denver, non avrebbe dovuto tenere questo atteggiamento.

L’Atteggiamento street di Clizia non è piaciuta a Costanzo

GF VIP: “Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato”

Il giornalista mantiene la stessa linea di Barbara D'Urso e Lory Del Santo. Va detto che l'atteggiamento street di Clizia non è piaciuto affatto. A detta dello stesso, lei avrebbe dovuto tenere un profilo basso dopo una figuraccia del genere, vediamo cosa ha dichiarato il noto giornalista Maurizio Costanzo sulla fidanzata di Paolo Ciavarro:"Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa, si è dispiaciuta, ma a poche ore dall'uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio per lei".

Maurizio Costanzo vs Clizia Incorvaia e GF

Costanzo sul Grande Fratello 2020 Vip, quarta edizione: "Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte".