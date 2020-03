Avanti un altro Miss Claudia parla di bonolis: “Passiamo le feste e andiamo in vacanza insieme”

Miss Claudia parla di Bonolis E’ presente ad Avanti un altro sin dalla prima stagione del programma pre-serale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Agli esordi ricopriva il ruolo di supplente di italiano, successivamente era una se** poliziotta. Da qualche anno a questa parte Claudia Ruggeri veste i panni di Miss Claudia, presidentessa del salottino del Minimondo. In una recente intervista al settimanale TelePiù Miss Claudia ha parlato del cognato Paolo Bonolis.

Claudia Ruggeri

Miss Claudia la capitano del famoso Minimondo

Claudia Ruggeri, dopo un lungo fidanzamento, ha sposato Marco, il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. “Paolo è una persona straordinaria e molto divertente. In tv e in famiglia con Paolo ridiamo sempre. Lui e gli autori mi lasciano grande libertà nel presentare i personaggi del Salottino. Quando giriamo tiro fuori tutta la mia ironia con frecciatine e battute. E poi Paolo mi dice sempre: “Claudia, quando si accende la luce rossa della telecamera, tu esplodi!”.

Claudia parla di Bonolis – Parlando di come è stata accolta in famiglia rivela: “All’inizio ero intimorita, mi sentivo in imbarazzo. Ma il ghiaccio si è rotto subito. Sonia è come una sorella per me. Siamo una grande famiglia: i miei parenti e quelli di Sonia si conoscono, passiamo le feste e andiamo in vacanza insieme”.

Chi è Miss Claudia nella vita privata?

Miss Claudia parla di Bonolis – Chi è Claudia Ruggeri nella vita privata? “Quando si spengono le luci sono un’altra Claudia. Una donna a cui piace stare a casa, una casalinga che gira in tuta e calzini e che dopo cena adora stendersi con suo marito sul divano a guardare la tv. Presto vorrei diventare mamma. Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia vengono a cena da me e Marco e organizziamo dei pigiama party. E qualche giorno fa è arrivata in famiglia una piccola chihuahua di nome Zoe, è deliziosa”.

Il suo macro-desiderio? “Continuare a presentare i personaggi del Minimondo in Avanti un altro! Ma grazie a Claudia Ruggeri sto assaporando il gusto della conduzione e mi piacerebbe condurre uno show tipo Colorado o Made in Sud”.