Giuseppe Salsetta papà: l’annuncio del cantante ex di Amici

Giuseppe Salsetta Amici – Ex di Amici di Maria De Filippi, il cantante si racconta sulle pagine della rivista Vero Tv, in edicola questa settimana. Salsetta annuncia la gravidanza della moglie Carmela: “Presto diventerò papà. Non ho mai provato in vita mia un’emozione così forte. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l’estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. E’ stata una meravigliosa sorpresa per entrambi”.

Giuseppe Salsetta ex di Amici

Sto vivendo un periodo magico

Gossip news ultima ora – L’ex di Amici di Maria De Filippi, Giuseppe Salsetta e la moglie Carmela diventeranno genitori. Svelato il sesso del bambino: “È un maschietto e nascerà a maggio, non vedo l’ora. L’abbiamo scoperto insieme mentre eravamo in vacanza. Carmela non si sentiva particolarmente bene. Pensavamo fosse stanchezza, il caldo o semplicemente stress. Tra i vari accertamenti a cui si è sottoposta abbiamo deciso di fare anche il test di gravidanza. Che botta di adrenalina quando abbiamo visto che il risultato era positivo!”. Il cantante sta vivendo un periodo magico. La nascita del figlio di Giuseppe Salsetta coinciderà con l’uscita del suo secondo album, anticipato dal singolo “Per non perderti ancora” uscito il 6 marzo.

Gossip news ultima ora: Di Maria De Filippi ho apprezzato la serenità che era in grado di trasmettere

Salsetta parla del suo rapporto con Maria De Filippi. “Mi ha fatto crescere tanto artisticamente, mi ha insegnato a dominare il palco, mi ha dato sicurezza in me stesso, ma soprattutto mi ha fatto crescere umanamente. Lì dentro sei tu contro tutti. Devi per forza stringere i denti e andare avanti. Di Maria De Filippo ho apprezzato la straordinaria serenità che era in grado di trasmettere quando mi parlava, anche nei momenti in cui vedevo tutto nero. Continuo a seguire, con interesse, le sue trasmissioni e spero un giorno di poterla riabbracciare”.