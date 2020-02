Coronavirus, Lazio: Info e contatti: numeri verdi per la Regione Lazio.

Roma, 23 febbraio 2020 Coronavirus, altri 110 casi positivi in Lombardia. Le Indicazioni e comportamenti da seguire per tutelarsi quanto possibile dal coronavirus. Info e contatti: numeri verdi per la Regione Lazio. Il numero di pubblica utilità è attivo. Il Ministero ha attivato una linea diretta con i cittadini sulle liste di attesa in sanità. Rispondono dirigenti sanitari del Ministero dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. In virtù del principio di massima precauzione sul fenomeno Coronavirus e allo scopo di prevenire ogni possibile rischio sanitario chiamare il numero verde di seguito riportato.

Segui le indicazioni e comportamenti

E’ possibile chiamare per:

chiedere informazioni sulle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale

segnalare la propria esperienza

Rispondono medici ed esperti del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità per fornire ai cittadini informazioni e chiarimenti sul Coronavirus. Nel Lazio la situazione è costantemente monitorata e ad oggi non sono segnalate criticità. Una task-force che si riunisce quotidianamente e da oggi parteciperà anche l’ordine dei medici, per monitorare ogni segnalazione. La rete del servizio di sorveglianza infettivo-logica è capillare e lavora a pieno regime e in stretto contatto con le autorità nazionali. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Indicazioni e comportamenti da seguire.