Sossio Aruta nuova lite con Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Nuove liti nel giorno della Festa delle Donne 2020. Anche ieri è stata la diva della giornata.

Eppure la giornata sembrava trascorrere abbastanza tranquilla. Invece No. Una nuova lite arriva a rompere gli eqilibri già precari nella casa del Grande Fratello. Ad animare liti nella casa del Grande Fratello è sempre lei: la diva del sabato sera. Purtroppo neanche oggi nel giorno della Festa della Donna c'è stata pace al GF VIP. tanto per cambiare oggi Valeria Marini e Antonella Elia si sono attaccate e la star del Bagaglino ha minacciato di abbandonare la casa dopo l'ennesimo diverbio con l'Elia.

L’antipasto della lite

Ieri sera Valeria Marini era predisposta a litigare con tutti gli inquilini. Ma non doveva essere la Festa della donne? Invece la diva non si è lasciata sfuggire anche con con Asia Valente. La marini si è incavolata con Asia per aver lasciato un piatto con del cibo: "Asia, questo non è un ristorante". Asia Valente replica: "Io lo volevo mettere da parte perchè non lo volevo buttarle…. – ad alta voce – "Questa è pazza!! Non sei mica mia madre che mi urli cosììì". Anche ieri è stata una giornata nera nella casa del Grande Fratello.

Sossio Aruta litiga con Valeria Marini – Grande fratello vip news ultim’ora

Ultime notizie dalla lite al Grande Fratello vip tra Sossio Aruta e Valeria Marini

La star non tollera più nulla ed è visibilmente scossa dalla presenza di Antonella Elia e il tutto è per un uomo che hanno condiviso. Non è la sola causa delle liti fra le due prime donne. Valeria Marini è stufa di lavare piatti e mettere in ordine, che poi, detto tra noi, è tra le poche che sistema nella Casa del Grande Fratello Vip. Di tutto ciò, è l'Unica cosa vera. Andiamo a vedere cosa è successo nella lite tra il bomber Sossio Aruta e Valeria Marini.

La Marini a Sossio: “Silenzio e non parlare!!”

Valeria stressata dai piatti da lavare, ha messo il su una scena assurda e il motivo del diverbio con Sossio, sono i piatti. Nel frattempo: "Tu mi devi nominare, io me ne voglio andare. Se non mi nomini…me ne andrò…" rivolta a Ciavarro che sarà autore della lite e sostiene che Aruta non l'ha mai visto fare i piatti. Da qui la tragedia greca. Sossio replica: "Non mi hai mai visto fare i piatti a me?" La Marini seccata: "Senti Sossio, la tua uscita è fuori luogo. Silenzio e non parlare!!"

Sossio Aruta:” La risposta che hai dato è proprio infelice”.

Sossio incazza**:"Ma che cosaa diciii" La Marini, atteggiamento da diva: Tu vai fare il calciatore è…. Io sono una donna di spettacolo" Sossio stizzito: "Stai andando fuori di testaaa". Non contenta:" Senti…Pensa all'uomo ragno. Lascia stare… Ho visto cose che mi danno fastidio". Sossio Aruta:" La risposta che hai dato è proprio infelice. Ti ho chiesto se mi hai visto fare i piatti. Rispondi: si o no?".

La Marini: No non ti ho mai visto!! Senti vai a fare l’allenatore. Hai delle uscite del cavolo” Sossio irritato dall’atteggiamento:”Tu sei fuori di testaaaaa”. La star non regge il confronto:” Senti, sei fuori di testa lo dici a tua sorella. A me non ti permettere. Non ti permettere.” Sossio ribadisce: tu sei fuori di testaaa. Stai andando fuori di testa…Datte una calmataaa.” Ricordiamo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip va in onda mercoledì 11 marzo 2020. Valeria Marini abbandona il GF Vip?