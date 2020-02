Clizia Incorvaia squalificata: ” La mia famiglia si vergognerà “

Clizia Incorvaia “Che vergona uscire così!” Grande fratello vip 2020: Nella puntata di lunedì 24 febbraio 2020, Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento. Già una vera vergogna. Le parole pronunciate da Clizia Incorvaia: “perchè tu sei un maledetto Buscetta pentito” non hanno appello, neanche per lei. E’ giunto il momento del provvedimento disciplinare. Alfonso Signorini è visibilmente contenuto e allo stesso tempo dispiaciuto per le parole Mafiose rivolte ad Andrea Denver. Clizia replica a Signorini: “Non mi crocifiggete” è l’appello della Incorvaia prima del verdetto finale. Nel frattempo arriva la comunicazione del Grande Fratello. Il provvedimento è per lei, Clizia.

La candidata alla vittoria finale Clizia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip

Nonostante abbia tentato di arrampicarsi sugli specchi, le scuse di Clizia non sono state accolte dal Grande fratello. Alfonso Signorini, ambasciatore in questo caso, non ha potuto fare altro che comunicarle il provvedimento, queste parole: “Le tue parole gravi avevano un significato che andava oltre le tue stessi intenzioni”.

“Quello che hai detto e ripetuto più volte deve essere condannato. Per queste ragioni, sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi immediatamente abbandonare la casa”.

GF VIP NEWS 2020 – Paolo Ciavarro si mette dapprima le mani nei capelli, sembra essere sconvolto da ciò che ha visto e sentito al led. Nella foto qui sotto possiamo il momento del provvedimento. Il verdetto finale è la squalifica di Clizia.