Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – La confessione di Sossio. E’ la notte fonda dell’8 marzo 2020, la cricca dei maschietti si apparta in un angolo della casa del GF VIP, a tenere banco come al solito sono Antonio Zequila e Sossio Aruta. Come noto alle femminucce, i maschietti di cosa parlano? Già, parlano di calcio e non solo. Durante il discorso inevitabilmente, si va a toccare la sfera femminile. Della serie tutti insieme appassionatamente, Antonio Zequila, Sossio Aruta , Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Patrick Pugliese, Fabio Testi, Aristide Malnati e si sono ritrovati a fare disquisizioni sul mondo del calcio.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello. E proprio in quel contesto l’ex calciatore ha fatto una confessione che ha lasciato attoniti tutti i presenti. Sossio ha svelato di come è arrivato il suo primo gol in Serie B con la maglia del Pescara Calcio: “Il primo gol in Serie B col Pescara – Padova 4 a 1…” rivela l’ex calciatore.

Grande Fratello Vip news – Sossio:”Il primo gol in Serie B Pescara – Padova 4 a 1 ho fatto se**o tutta la settimana con donne diverse. L’ho fatto anche la Domenica della partita”. Paolo Ciavarro esclama:”No vabbè! Sossio risponde la giova Romeo Ciavarro:”E’ tutto scritto nel mio libro:” Zequila sbalordito dalla rivelazione del bomber:”Tu hai scritto un libro? Come si chiama? E quando? Replica Sossio:”Yo soy un pajaro…E’ uscito da 2 anni 1/2 nel 2017…” Replica Zequila:”Il mio nel 2016″.

Chissà come l’ha presa Ursula Bennardo questa rivelazione del suo bomber?