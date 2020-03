Gossip di oggi – Striscia la notizia Francesca Manzini e la simpatica gas con il fidanzato Juan Martin Fagiani

Francesca Manzini Strisca la notizia – Dopo l'esperienza dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 al fianco di Gerry Scotti, la Manzini presenta il suo fidanzato con una simpatica gag. L'imitatrice ha pubblicato una Instagram Stories in cui rivela ai fan l'identità del suo compagno e ringrazia il pubblico che l'ha seguita in tv. Ma chi è il fidanzato di Francesca Manzini? "Mi avete sempre chiesto chi è Juan Martin Fagiani. E' il mio compagno che hanno spacciato per il rugbysta Juan Martín Hernandez, lui è argentino ma non è Hernandez" scherza Francesca.

La Manzini continua a spiegare ai followers: “Lui è un artista, appassionato di musica, ne sa quanto Morgan, ma non scompare come Bugo. E’ un uomo meraviglioso, è stato un ex rugbysta. Ha tre case vacanze a Roma, in zona Vaticano. A noi ci piace fare questo tipo di vita”. Poi si rivolge al fidanzato e azzarda: “Tu sei molto riservato…”.

Il fidanzato della Manzini: “Se volete conoscermi invitatemi a presentare Striscia la notizia”

Juan Martin, con uno spiccato accento maceratese, rivolto alla sua compagna replica: "Ti avevo detto che non volevo saper niente di questa faccenda. Ok? Che vuole sape'? Chi è che vuole sape'?". "Ma perchè parli in maceratese?" replica Francesca. Il ragazzo risponde: "Perché te l'ho detto che sono maceratese. Che c'èntra il nome argentino". E lei: "E' maceratese argentino… italo argentino. Scusa sei argentino o maceratese?". Juan Martin lancia un appello: "Se volete conoscermi invitatemi a presentare Striscia la Notizia, mi presenterò lì". Argentino o maceratese? Che importa! La coppia si scambia un bel bacio e saluta i fan.