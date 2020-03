Grande Fratello Vip News Ultim’ora: Addio Regole! Adriana Volpe rientra nella casa del GF VIP e improvvisamente l’emergenza Coronavirus di ieri sparisce

Addio Regole? Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe è rientrata nella casa più spiata, ma improvvisamente, come d’incanto, l’emergenza Coronavirus di ieri pomeriggio sembra essersi dissolta nel nulla? Cosa succede? Vediamo di capire questa dinamica che potrebbe apparire complessa, complicata. Facciamo il punto della situazione. Non più tardi di ieri 7 marzo 2020, nel tardo pomeriggio, l’ex GF VIP Pasquale Laricchia ha pubblicato un video dove dice che non è potuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP per l’emergenza da coronavirus (qui potete vedere il video). Esattamente 18 ore fa, sulla pagina Ufficiale del Grande Fratello è stato pubblicato questo comunicato che dice: >>Oggi pomeriggio, (cioè ieri) la produzione di #GFVIP ha dato alla Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia<<. Grande Fratello Vip news di oggi.

Ultime dalla casa del GF VIP, perché Pasquale Laricchia non è potuto entrare per la lezione ai VIPPONI? La Volpe sé è uscita dalla casa ha fatto il test COVID-19? Esiste o no, a questo punto l’emergenza coronavirus?

Adriana Volpe

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – La domanda sorge spontanea. Se Pasquale Laricchia non ha potuto varcare la porta rossa per la lezione del sabato ai VIPPONI e Adriana Volpe è rientrata nella casa del Grande Fratello, dove ha visto i familiari, li dove abbia incontrato i suoi cari? C’è, o non c’è l’allarme emergenza da coronavirus al GF? La Volpe prima di rientrare, se è uscita da Cinecittà, ha fatto il test COVID-19 per essere riammessa? Qualcosa non torna!

Ultimi aggiornamenti dalla casa de GF VIP 2020. Cosa ha fatto, chi ha visto e dove è andata Adriana Volpe ieri pomeriggio?

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Assodato che l’emergenza da coronavirus nella casa del GF VIP c’è, chi ha visto e dove è andata Adriana Volpe ieri pomeriggio? Facendo una piccola indagine, abbiamo verificato che Adriana Volpe, avrebbe un accordo che bolle in pentola, ufficioso, con Mediaset. E la stessa, in due interviste rilasciate al settimanale Nuovo Tv e Vero TV, prima di entrare Adriana Volpe ha dichiarato: “Potrebbe esserci una continuità lavorativa a Mediaset”.

La Volpe sul GF Vip 2020: “Non è una vacanza!” “La Rai è stata una grande delusione”

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Adriana Volpe: “Comincio l’anno con entusiasmo anche se la Rai è stata una grande delusione. E’ rimasta immobile nei miei confronti”.