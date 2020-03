Gossip news notizie ultima ora Michelle Hunziker figlie: la dedica a Celeste

Michelle Hunziker figlie news – Michelle festeggia il compleanno della figlia Celeste, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram, che la ritrae con l’ultima arrivata in casa Trussardi. Nella didascalia, la conduttrice di Striscia la Notizia, rivolge parole dolcissime, come solo una mamma può fare. Una dedica con frasi che arrivano dal profondo del suo cuore e che esprimono il forte legame nei confronti della figlia. Festeggiamenti doppi per mamma Michelle che ricorda questo giorno per la nascita della figlia Celeste e per la festa delle donne. Le sue donne, Aurora, Sole e Celeste che sono il dono più prezioso che la vita le ha regalato.

Michelle Hunziker figlie

GOSSIP DI OGGI – Gli auguri di Michelle Hunziker: “Buon compleanno Cece“

“Piccola biondina mia… con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti. Sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più. Devo dire che è proprio così !!! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero “panzer” in famiglia. Grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi. Fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe. Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece” – sono le parole di Michelle Hunziker.

I commenti dei fan non tardano ad arrivare. Piogge di like e di auguri per Celeste, figlia di Michelle Hunziker. “È proprio vero Cece, sei troppo forte e bella!!! Auguri a te e alla tua meravigliosa mamma” commenta l’attrice Serena Autieri. Il gossip di oggi è servito!