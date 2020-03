Notizie ultima ora Emma Marrone news: le nostre e le vostre voci contro la violenza sulle donne e parla del Coronavirus

Emma Marrone news – L’artista lancia un messaggio importante su Instagram esprimendo il suo pensiero in questo periodo difficile che sta attraversando il nostro Paese con il dilagare del contagio da Coronavirus. “Giorni davvero difficili, di quelli che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente” scrive la cantante mandando ai fan un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale. Emma sottolinea il grande impegno di tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare il virus ed esorta ognuno di noi a seguire le regole.

“Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti ma oggi, che in tutto il mondo da sempre si parla di donne, per noi è doveroso e importante non rinunciare a ringraziare di cuore quelle 85.000 persone che, nonostante queste settimane dure, hanno deciso di sostenere una causa così importante come quella dei centri antiviolenza per dire per sempre basta alle violenze sulle donne” è la didascalia alla foto che ritrae la locandina a ricordare il concerto che si terrà all’Arena Campovolo di Reggio Emilia il 19 settembre 2020. Il post è stato condiviso dalle altre sette artiste sui rispettivi profili social.

Emma Marrone sul palco dell’Arena Campovolo la musica contro la violenza

“Ognuna di noi inviterà a cantare un collega uomo, perché per una causa così impellente, il messaggio dal palco dovrà essere universale: tutti insieme contro le violenze” ha dichiarato Emma sul palco dell’Ariston, lo scorso febbraio. “Ci siamo unite per combattere insieme” – continua Elisa. “Ci siamo schierate ancora una volta perché non ne possiamo più. Basta ancora donne vittime” precisa Gianna Nannini.

Il messaggio di Laura Pausini: “Quando una donna lotta lo fa anche per le altre donne. Perché nessuna donna possa subire violenze”. Alessandra Amoroso continua: “Siamo 7 cantanti ed il microfono rosso dà una voce a chi non ha coraggio. Vogliamo dare una speranza e speriamo di trovare altre donne pronte a cantare con noi”. E Giorgia ha concluso: “Si tratta di un impegno che accogliamo con tutto il cuore. Con la musica per noi è un grande privilegio dare speranza”. Un’iniziativa importante, per un concerto importante. E speriamo che il Coronavirus a settembre resti per tutti noi solo un lontano e brutto ricordo.