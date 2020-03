Grande Fratello notizie ultim’ora – al Grande Fratello Vip, volano parole grosse. Asia Valente da addosso a Sara Soldati e scoppia la lite nel giardino del Grande Fratello Vip: “Sei una ladra!”

Grande Fratello notizie ultim’ora – Le due amiche Asia Valente e Sara Soldati, anche loro sono entrate in conflitto, affette ormai anche loro dalle ultime settimane di scontri davvero molto pesanti tra Antonella Elia e Valeria Marini. Se non è Antonella, è Valeria. e Senza farci mancare nulla non possiamo dimenticare le ultime vicende che hanno visto protagoniste di discussioni e liti, talvolta eccessive, le altre coinquiline. C’è aria di guerra nella casa del GF VIP, Licia, Fernanda, Teresanna e Valeria Marini sono coalizzate.

“Non mettere le mani tra le mie cose…Sei una Ladra”

La maggior parte delle discussioni arriva proprio da quest’ultima alleanza che vede le protagoniste a diverbi, liti, e risse con Antonella Elia, sono scaturite dalla loro strategia. Grande Fratello novità ultim’ora: Asia la prossima volta vuole essere avvistata…

Anche Asia Valente e Sara Soldati alzano l’ascia di guerra

Grande Fratello novità ultim’ora – Le alleanze nella casa ci sono sempre state, va detto, mai così destabilizzanti e mai così rissose. Non per ultimo, Andrea Denver che da solo va contro Valeria Marini…insomma, chi più ne, più ne metta!! Andiamo a vedere rapidamente cosa è successo oggi tra Asia e Sara.

Grande Fratello notizie ultim’ora Sara Soldati e Asia Valente litigano per gli occhiali…

“Perchè hai rubato gli occhiali senza chiedermelo?” Ovviamnte, quando si ruba, si avverte…Asia la prossima volta vuole essere avvistata…

Grande Fratello novità ultim’ora – Il tutto accade in giardino in una giornata apparentemente “tranquilla” ed oggi a litigare è toccato ad Asia Valente e Sara Soldati. Asia accusa Sara Soldati di aver rubato i suoi occhiali. Furibonda, si è rivolta a Sara accusandola di aver fugato nella sua borsa:”Perchè hai rubato gli occhiali senza chiedermelo?” replica Sara: “Quando sono arrivata, sei tu che li hai presi senza chiederli”. Poi Asia mette su il teatrino e ad alta voce l’ha rimproverata davanti a tutti che Sara è una ladra e non le ha chiesto il permesso di mettere le mani tra le sue cose.

Interviene Andrea Denver e Paola Di Benedetto mettono il carico da 11

Grande Fratello novità ultim’ora – Asia Valente

Grande Fratello notizie ultim’ora – Sara le risponde seccata:”Non sono i tuoi, qui niente è di nessuno”. Asia scocciata entra in casa e Sara commenta con Denver e Paola:”Lei è così, si è presa le creme del bagno e se le è messe sul comodino, è tutto suo”. Paola Di Benedetto sclama:”Si è svegliata con il piede giusto”. Andrea Denver, dopo cha visto la scena di Asia ha replicato a Teresanna Pugliese:”Evidentemente ha cercato un pretesto per litigare”. L’effetto domino è iniziato…