Jacopo fidanzata Greta – Nel corso dello speciale di Amici 19 andato in onda oggi, sabato 7 marzo 2020, dopo la seconda puntata del serale di Amici 19, Jacopo Ottonello ha ricevuto la telefonata della fidanzata Greta Ratto. In questi giorni il cantante aveva avvertito particolarmente la mancanza dei suoi cari e soprattutto quella della sua fidanzata. “Mi manchi da morire!” – esordisce Jacopo in lacrime dalla commozione. “Tutto a posto? Ti sento un po’ stanco. Mi manchi tanto, tieni duro perché stai andando bene. Io sono sempre con te, lo sai. Non ti voglio sentire così” – lo rassicura la ragazza.

Mi prometti che quando ritorno ci sei? Abbiamo fatto 4 mesi insieme!

Amici 2020 news – La fidanzata di Jacopo alla domanda del suo compagno risponde: “Te lo prometto. Sono sempre qua”. Greta informa il fidanzato che da casa tutta la famiglia sta facendo il tifo per lui affinché possa arrivare al finale. “Tifiamo tutti per te. Ascolto il tuo singolo in loop da due giorni. Così ti sento sempre vicino a me. Mi raccomando amore. Sii forte, sii concentrato. Sempre sul pezzo. Ti aspettiamo tutti. Io sarò sempre con te”.

Jacopo Amici 2020 news – La fidanzata di Jacopo: “Per me hai già vinto!”

“Non riesco tanto a dormire la sera. Ogni singola cosa mi ricorda te. Abbiamo fatto 4 mesi” – racconta Jacopo alla sua Greta che continua a rassicurarlo. “Io ti penso costantemente ogni giorno. Sei sempre nei miei pensieri. Per me hai già vinto! Sii fiero di te stesso. Non cedere. Continua così. Ci vediamo prestissimo. Ti amo tantissimo”.