Ultime notizie dal Grande Fratello… La Volpe sfida la produzione del GF VIP

Grande Fratello Vip news ultima ora – Adriana Volpe – La Volpe a rischio squalifica!! Le ultime notizie dalla casa del Grande Fratello. Dopo le note vicende che si sono succedute in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello, la conduttrice Adriana Volpe potrebbe essere squalificata. In questi giorni si è parlato molto della Volpe. A partire dal flirt avuto con Antonio Zequila, all’età di 18 anni, che lei non ammetterà mai, perché avrebbe potuto ledere la sua immagine. Invece così ha peggiorato la sua posizione. Anche il marito di Adriana Volpe ha detto basta. Lo stress da Grande Fratello Vip non colpisce solo i gieffini. Molto spesso anche i loro familiari risentono delle bombe mediatiche che scaturiscono dal comportamento degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Gli aggiornamenti di oggi: il gesto che ha compiuto la Volpe, è grave potrebbe costarle la squalifica e lo sprint alla finalissima

Grande Fratello Vip news ultima ora – Già ieri Adriana Volpe ha tenuto una condotta non in linea con le regole della casa. Tant’è che ieri si è tolta addirittura il microfono ed è stata richiamata più volte a rimetterlo. Mentre oggi invece il gesto che ha compiuto, è ben più grave e potrebbe costarle lo sprint alla finalissima. Adriana Volpe ha compiuto questo gesto infischiandosene del regolamento e ciò potrebbe pagarlo con la squalifica dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Ecco cosa è successo: oggi Adriana ha sfidato la produzione del GF VIP

Oggi un DRONE è sorvolato sopra il giardino della casa dove si trovano i concorrenti intenti a prendere il primo sole. Di fatto è arrivato dal cielo un messaggio, la produzione del GF si è subito accorta di quanto stesse accadendo e ha richiamato più volte la concorrente: “Adriana porta immediatamente questo messaggio in confessionale. Adriana porta il foglio in confessionale. Nulla da fare! La Volpe come se nulla fosse ha letto il messaggio. Un atteggiamento di sfida alla produzione! Non escluso che venga squalificata.