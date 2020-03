Amici 2020 Serale di Maria De Filippi, quarta puntata. Vediamo l’eliminato della quarta puntata di ieri sera i giudici, professori, var e concorrenti che si preparano alla sfide per la semifinale

Amici 2020 serale eliminati quarta puntata, ecco cos’è accaduto durante la puntata. Andiamo a scoprirlo insieme. Ieri sera la puntata è filata liscia senza liti tra i ballerini e senza proteste degli antagonisti: Javier e Nicolai. Quindi buone notizie. Amici 2020 serale vediamo il concorrente eliminato della quarta puntata del serale di Amici 2020 andato in onda ieri sera venerdì 20 marzo 2020. La novità della quarta puntata è Alessia Marcuzzi giudice speciale che sostituisce Loredana Bertè che, come è noto è rimasta a Milano, causa quarantena Covid-19. Amici di Maria De Filippi anche questa sera, a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale non ci sarà il pubblico in studio.

I giudici, professori, gli allievi in gara, la var e le sfide a eliminazione diretta della quarta puntata di Amici.

Amici 2020, in giuria: Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi che ha sotituito Loredana Bertè che ha dato forfait causa coronavirus. I prof: Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens. Al fianco dei giudici darà le sue valutazioni Tommaso Paradiso che non vota. Alla var: Beppe Vessicchio, Luciano Cannito.

Ogni girone sarà votato da una giuria diversa. La quarta gara del Serale di Amici 2020 vedrà le sfide ad eliminazione dei 6 allievi che gareggeranno face to face, tutti contro tutti: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Mirella Nyvinne Pinternagel, Javier e Nicolai.

La prima maglia argentata se l’è aggiudica la cantante Mirella Nyvinne Pinternagel (Nyv). Poi è stata la volta del ballerino Nicolai Gorodiskii, marcato stretto da Javier Rojas che vola in seminale. Rimangono 2 maglie argentate per 3 cantanti. Gaia Gozzi si aggiudica le penultima. Giulia Molino e Jacopo Ottonello si sono sfidati per contendersi l’ultima maglia.

Jacopo e Giulia vengono giudicati da tutti: giudi, prof e la var: le giurie hanno votato Giulia Molino, determinando l’eliminazione di Jacopo Ottonello ad un passo semifinale.

È il bravo ragazzo Jacopo Ottonello l’eliminato del serale di Amici. Jacopo abbandona il talent show al termine nella puntata di ieri sera 20 marzo. Gli eliminati: Martina Beltrami, Francesco Bertoli, Talisa Ravagnani e Valentin. L’eliminato della quarta puntata di Amici Serale 2020 è Jacopo.