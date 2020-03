Andrea Denver il modello è in crisi? Ecco perché il modello veronese pretendente alla finale è in preda ad una crisi e il lacrime racconta che vuole uscire dalla casa e abbandonare il Grande Fratello VIP per raggiungere la famiglia e la fidanzata Anna Wolf

Ultime notizie dal Grande Fratello. Ecco perchè Andrea Denver modello vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 2020. Già è qualche giorno che il modello tentenna, specialmente dopo aver parlato con la sua famiglia. Nonostante il papà, lo abbia tranquillizzato circa il Covid-19 e spronato a continuare l’avventura, Andrea Denver fa strani pensieri. L’altro giorno, terminata la telefonata con la famiglia, è uscito dal confessionale scosso.

Andrea Denver si ritira dal Grande Fratello

Grande Fratello ultime notizie, Andrea Denver è entrato in crisi dopo l’ultimo aggiornamento sul superled per le notizie date da Alfonso Signorini. Ovviamente ha portato loro gli aggiornamenti circa sull’emergenza del Coronavirus e chiaramente è rimasto scosso dopo queste parole del direttore di Chi : “Purtroppo il contagio sta crescendo e l’Italia è il paese con più decedessi al mondo…. Ha superato anche la Cina secondo i dati certificati della protezione civile.”

Ultime dalla casa del Grande Fratello

Grande Fratello ultima ora – Andrea Denver è palesemente caduto in uno sconforto totale, il quale, con le lacrime agli occhi, ha confessato a Paolo e Patrick: “Mi viene proprio voglia di uscire con tutte queste notizie che ci danno ogni giorno. Vorrei andar via”

Grande Fratello Vip news ultim’ora

Grande Fratello, ultime notizie dalla casa – Patrick crca di consolare Andrea Denver in lacrime: “Bisogna restare positivi ragazzi, non dobbiamo lasciarci andare a pensieri negativi, magari arriviamo in finale.” Le parole del veterano del Grande Fratello Patrick Ray Pugliese sembrano aver dato ad Andrea un pizzico buon umore e abbozza un 1/2 sorriso.

Ultime notizie dal Grande Fratello Reality Show

Grande Fratello ultima ora – Alfonso Signorini giustamente ha messo al corrente i ragazzi del Grande Fratello Vip circa il primo contagiato in ITALIA da Coronavirus, “Matteo” che sta bene e che dopo un mese di ospedale sono riusciti sentirsi, in quanto, la fidanzata anch’essa è a casa in quarantena. La notizia ha messo buon umore gli inquilini, il quali hanno disquisito sul tema Covid-19 dicendo che in fondo al tunnel c’è la luce… Ma Denver continua a destare sospetti. Il modello lascerà il Grande Fratello?