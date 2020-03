Ammutinamento del Bounty al Serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, terza puntata, 13 marzo 2020: Giudici, Professori, Var e Conocorrenti allievi si preparano alle sfide per l’eliminazione. Amici Serale… Una ribellione generale

Amici 2020 serale terza puntata Cos’è accaduto durante la puntata? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Javier e la Celentano protestano, Maria De Filippi si infuria e Valentin abbandona la scuola. Anche stasera a causa del Covid-19 non c’è stato il pubblico in studio. Viene mandato sul led il video di Nyvinne, che aveva deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, poi ci ha ripensato…

I giudici, professori, gli allievi in gara, la var e le sfide a eliminazione diretta della Terza Puntata di Amici 2020.

In giuria: Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Christian De Sica che ha sotituito Loredana Bertè che ha dato forfait causa coronavirus. I prof: Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens. Al fianco dei giudici darà le sue valutazioni Tommaso Paradiso che non vota. Alla var: Beppe Vessicchio, Luciano Cannito.

Ogni girone sarà votato da una giuria diversa. La terza puntata del Serale di Amici 2020 vedrà le sfide ad eliminazione di 7 allievi che gareggeranno tutti contro tutti: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Mirella Nyvinne Pinternagel, Javier, Nicolai e Valentin.

Amici 2020 Serale, il meglio della terza puntata: chi è stato eliminato?

Primo sfida – Apre le sfide Gaia Gozzi, con Master Blaster. Ponte si complimenta. La seconda sfida Valentin, Javier e Nicolai si sfidano portando in scena il Titanic. Ponte non è convinto di Valentin: Nicolai primo, Javier secondo, Gaia terza, Valentin quarto. Tocca a Giulia Molino che canta Salvami. Gabry si complimenta De Sica un po meno, ma aggiunge: “Sei brava”. Cover per Jacopo, dispiaciuto per il suo inedito, troppo basso in classifica e raggiunge Nyv a rischio eliminazione. Jacopo in lacrime, esprime la sua paura di essere il prossimo eliminato.

Arrivano Al Bano e Romina, che cantano Sharazan. I peggiori, Rudy e Timor, che si sfidano nel ballo. Sotto la doccia va Steffens, per lui la pioggia di petali.

Seconda sfida – Il primo classificato va dritto alla quarta puntata. Vota la giuria. Inizia Valentin, con un passo a due. Poi Gaia canta la sua Chega. Nicolai balla la coreografia di Giuliano Peparini e balza al primo posto. Poi è la volta Giulia, che canta Domeniche di maggio e si piazza al secondo gradino davanti a Gaia e Valentin. I tre si uniscono Nyv e Jacopo in red zone. L’ultimo ad esibirsi è Javier, anche lui balla una coreografia di Peparini. Scende la maglia nera con la faccia del vincitore del secondo girone. Anzi no, c’è un pari merito. I due ballerini si sfidano vota la giuria. Stesso assolo per entrambi. La maglia nera scende: vince Nicolai, che vola dritto alla quarta puntata.

L’eliminazione amici serale terza puntata. Maria De Filippi sbotta con la Celentano per l’ammutinamento

Javier è palesemente e stranamente nervoso, non è farina del sacco suo…: “Grazie a tutti”. Rojas vuole abbandonare la nave. La Incontrada si altera, la Celentano vetriolo replica: “Lui c’ha ragione. Votate male”. Javier abbandona lo studio.

Maria De Filippi si altera e blocca l’uscita di Timor che battibecca con la Celentano: “Ma tu, … sei l’eccellenza della danza? La Celentano: “Ma cosa dici? Ma se io vado al cinema sono un’attrice?”.

La De Filippi sbrocca alla Celentano: “Non è la prima volta che ha questi atteggiamenti”. La prof: “E certo, è stato esasperato! ” – si riferisce a Javier – “ La danza non è espressione, ma siamo impazziti?”.

Maria [email protected] nera: “Se uno se ne va, se ne va. Lo dichiaro eliminato”. L’avesse mai detto la prof alza la voce, è una Iena, il regista Cannito l’attacca: “Sei sempre ragnatela”. Lei lo silura: “La danza sa chi sono io e sa chi sei tu…Guarda la tua carriera…”. Gli animi sono esasperati, ma si prosegue.

Javier rientra. Giuliano Peparini, in parte dà ragione alla prof: “Secondo me, ha ballato meglio di Nicolai” e lo rimprovera e esorta a controllarsi perché “così non va bene”. Maria: “Tutto quello che hai costruito lo prendi e lo butti? Perché lo devi buttar via?”. L’Ammutinamento continua, i ribelli attendono nell’ombra.

Serale di amici 2020 Sfide dirette

Le sfide dirette votate da giuria e Var, che determineranno l’eliminato. La prima sfida è Nyv contro Javier. Apre la cantante, poi ballo di gruppo per Rojas. E scende la maglia del vincitore: è Javier. La De Filippi incalza contro il ballerino: “Adesso la giuria ha votato bene?”. Seconda sfida è Giulia in Io che non vivo senza te e Nyv con un suo inedito. Vince Nyvinne. Si va vanti con Giulia e Gaia, in un duetto di A mano a mano. Giulia batte Gaia. Cover per Gaia, che convince tutti. Valentin, invece, balla nervoso. Passa Gai Gozzi. La sfida è Valentin contro Jacopo Ottonello. Valentin: “Io me ne voglio andare perché non si balla. Prima era palese, Javier ha ballato molto meglio”. Maria è nera, si rivolge al ballerino: “Adesso basta. Esci senza fare la sfida. Per me resta Jacopo. Quella è la porta”. Valentin: “Buona competizione a tutti”. La De Filippi fa esibire Jacopo in una valle di lacrime, poi: “Ho una maglia che non mi sono sudato”.

Amici Serale 2020, la terza puntata è finita, l’eliminato è Valentin

Gli eliminati: Martina Beltrami, Francesco Bertoli, Talisa Ravagnani. L’eliminato della terza puntata di Amici Serale 2020 è Valentin.