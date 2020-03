Gossip ultima ora – Dopo la terza puntata del Serale, Jacopo riceve la telefonata della sua fidanzata Greta. Lacrime di gioa per Ottonello e Greta telefonata terza puntata Amici 2020

Amici 2020 puntata 13 marzo – Jacopo e Greta, anche questa settimana, hanno avuto la possibilità di parlarsi al telefono e il gossip ultima ora con loro è sempre vigile… Il cantante dopo una terza puntata trascorsa in bilico, a un passo dall’eliminazione, è riuscito ad accedere alla quarta puntata del serale di Amici che andrà in onda sabato 20 marzo. I fan del programma di Maria De Filippi si sono scagliati contro le lacrime di Jacopo, esortandolo a cantare invece di piangere. “Sei rimasto solo perché Valentin non c’era più. Altrimenti saresti già a casa ora” commentano sui social. La telefonata della fidanzata di Jacopo ha risollevato il morale dell’allievo di canto.

L’amore sconfinato di Jacopo Ottonello per la fidanzata Greta Ratto: “Grazie di esistere”

Jacopo Ottonello e Greta telefonata al miele: “Ieri mi hai fatto venire i brividi”

Gossip ultima ora – Una telefonata all’insegna delle grandi emozioni quella tra Jacopo e Greta. “Ho provato a urlare al mondo che ti amo veramente tanto” dichiara il cantante. “Ce l’hai fatta amore, lo sai quanto ti amo anche io. Mi manchi da morire” risponde la fidanzata. “Non faccio altro che pensare a te. Difendimi per sempre l’ho cantata perchè volevo riuscire a parlare in qualche modo con te, tramite una canzone” sottolinea il cantante. E conclude: “Grazie di esistere”. Nella foto sottostante vediamo i due piccioncini in giro nella capitale, Roma, a Piazza Navona, a core, a core. Chi li separa?

Amici 2020 Jacopo Ottonello e la fidanzata Greta a Roma

I fan della coppia commentano: “Jacopo sei bravissimo continua così”, “Il mio preferito che Dolce”, “Voglio un fidanzato come Jacopo”, “Ieri mi hai fatto venire i brividi”. “Questo ragazzo arriva alla finale con Gaia. Unici che si comportano bene senza scenate da isterici”.