Amici di Maria De Filippi: Nyv arrabbiata fa le valige e abbandona Amici 2020 (video)

Amici inizia malissimo e con la miglior cantante di che abbandona la scuola, fa le valige e se ne va decisamente arrabbiata…. Non dovrebbe farne un discorso di stress per il serale di Amici di Maria De Filippi, non ne avrebbe assolutamente motivo. La motivazione che ha scaturito questa decisione affrettata deriva da altri motivi….Perchè lascia Amici serale 2020? Forse da voci di corridoio circa il coronavirus? Non lo sappiamo. Fatto sta, che proprio qualche minuto fa ha iniziato a fare la valigie. Le sue antagoniste Giulia Molino e Gaia Gozzi hanno cercato di farle cambiare idea e ha detto: “Non sto bene, voglio andarmene, voglio andare a casa!”. Così Nyv lascia Amici Serale 2020, senza la sua interprete migliore.

Amici Serale 2020, Nyv: “Lasciatemi andare via…”

Nyv mette le sue cose nelle valige e si è diretta verso l’uscita, Giulia Gozzi si è messa davanti all’uscita, ma Nyv ormai ha deciso. Non guarda in faccia nessuno e dice: “Non fatemi innervosire! Lasciatemi andare via!” Cos’è successo nella scuola di Amici?