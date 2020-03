Raffaele Paganini attacca Nicolai Gorodiskii e difende l’allievo ballerino di Amici 2020 Javier Rojas dalle critiche della giuria di Amici di Maria De Filippi.

Gossip Amici, Raffaele Paganini attacca Nicolai Gorodiskii e Valentin, mentre difende l’allievo ballerino di Amici 2020 Javier Rojas. Come abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici del 14 marzo, Javier Rojas si è rivolto duramente contro la giuria, che ha rivelato di preferire Nicolai Gorodiskii. L’Étoile Raffaele Paganini non la pensa affatto come la giuria e prendere le difese del ballerino cubano Javier Rojas: “Sono d’accordo con Alessandra Celentano…”

Raffaele Paganini punta su Javier Rojas, Nicolai e Valentin?

Raffaele Paganini attacca Nicolai Gorodiskii Gossip Amici

Gossip Amici – Nel daytime di Amici di ieri, Javier ha lanciato una sfida diretta a Nicolai per dimostrare a tutti le sue capacità artistiche di ballo. Raffaele Paganini intervistato da Il Fatto Quotidiano, racconta di essere rimasto colpito da Javier Rojas: “La danza è soprattutto questione di doti naturali. Sono d’accordo con Alessandra Celentano, dal punto di vista tecnico. Nella sfida fra Javier e Nicolai, il primo ha mostrato doti naturali non comuni. Ha potenzialità tecniche maggiori. Ad un esperto basta una loro camminata per capire se esiste il quid che fa la differenza. Javier viene dalla scuola cubana, dove si lavora tantissimo sugli equilibri. E questa è una dote naturale. Viene fuori con il lavoro solo se ce l’hai in natura. Javier ce l’ha!! Anche Javier ha fatto una scena inammissibile in un contesto professionale… “

L’Étoile Paganini su Nicolai Gorodiskii e Valentin

Gossip Amici – L’ex giurato di Amici 2013 Raffaele Paganini continua: “Nicolai ha mostrato un’ottima preparazione. Ma un equilibrio perfetto in una piroetta o uno slancio di gamba più alto fanno la differenza. Non conta la preparazione ma la natura. Nicolai invece ha mostrato una boria insopportabile. Qui si parla di giovani che vogliono fare carriera professionale. Sono stati anarchici e arroganti. In uno spettacolo se ti comporti come Valentin il giorno dopo stai a casa.