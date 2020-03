Dopo la puntata del Serale di Amici 2020 arriva una telefonata inaspettata per il ballerino: Javier telefonata Talisa piena di emozioni: “te quiero…” il video della chiamata al telefono tra Javier e Talisa Ravagnani

Javier e Talisa telefonata d’amore al telefono. Anche questa settimana, hanno avuto la possibilità di sentirsi al telefono, dopo la puntata di Amici 2020. Alla fine della scoppiettante terza puntata di Amici 2020 Javier ha parlato con la sua fidanzata. Una telefonata ricca di emozioni. Il ballerino è al settimo cielo per aver conquistato l’accesso alla quarta puntata del serale. La ballerina si complimenta con lui per le sue esibizioni e lo esorta a non mollare e a vincere Amici 19 per la categoria ballo. “Ti penso tanto tutti i giorni” – dichiara Javier alla ragazza. La Telefonata del 14 marzo 2020.

Talisa Ravagnani al telefono con Javier Rojas rassicura il suo fidanzato e gli fa una solenne promessa. “Tieni duro che stai facendo benissimo. Mi manchi. Recupereremo tutto il tempo perso e passeremo le vacanze insieme” dichiara Talisa durante la telefonata. Il ballerino esterna tutta la sua felicità ed entrambi si dichiarano amore. “Te quiero” sono le parole dei ballerini. Talisa aggiunge: “ti voglio tantissimo bene”. La storia d’amore iniziata dentro la scuola di Amici continuerà anche fuori. Di seguito Il video della telefonata tra Javier Rojas e Talisa Ravagnani: “te quiero…”

Ad ascoltare la telefonata del ballerino, ci sono Gaia, Nyv, Giulia e Jacopo. Tutti insieme lanciano un saluto all’ex allieva di Amici. Talisa Ravagnani conclude la telefonata augurando alla sua amica Gaia Gozzi di vincere la categoria canto.