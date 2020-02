Giulia Molino amici 2019

Giulia Molino Amici 2019 – A una settimana dall’inizio del serale di Amici 19, che prenderà il via venerdì 28 febbraio, i concorrenti della scuola si stanno aggiudicando la maglia verde. Tra i cantanti troviamo l’ex corteggiatrice di Luca Onestini, la ventenne Giulia Molino. La ragazza, si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che al mattino e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.

Giulia Amici 19 al serale

Amici 19 Chi è Giulia Molino? Nata a Scafati, in provincia di Salerno, classe 1999. La sua passione più grande è quella per il canto, che l’ha accompagnata fin da bambina. Nel 2017, la giovane cantante, aveva già provato ad entrare nella scuola di Amici. Nonostante il rifiuto non si è mai data per vinta. La determinazione e il talento quest’anno l’ha premiata, facendo un ottimo percorso nella scuola fino ad ottenere la maglia verde, che le dà accesso al serale.

Giulia Molino Amici 2019

Giulia Molino è fidanzata o single? Di lei non si hanno molte informazioni per quanto riguarda la vita privata. La ragazza vanta un profilo Instagram seguito da quasi 100mila persone, ma con pochissime foto. Essendo una persona molto riservata, non possiamo dire che è fidanzata, ma non siamo neanche sicuri che sia single. Con i suoi inediti “Solo questo mi è rimasto” e “Va tutto bene” la giovane cantante di Amici 19, convince pubblico e insegnanti e si guadagna la maglia verde del serale.