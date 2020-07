Scopriamo le 20 Vip italiane non rifatte 2020, ovvero le vip del gossip che hanno detto “No” alla chirurgia estetica

Vip italiane non rifatte 2020: Sono sempre di più le celebrity che decidono di sottoporsi a qualche piccolo o meno piccolo ritocco di chirurgia estetica. Chi per esaltare o mantenere la propria bellezza, chi per nascondere qualche ruga e chi per correggere qualche difettuccio (a volte inesistente) ma aumentano sempre di più.

Tra le vip nostrane però c’è anche chi ha deciso di dire NO alla chirurgia estetica prediligendo la bellezza al “naturale”. Scopriamo insieme chi sono.

Chi sono le Vip che hanno detto no alla chirurgia estetica?

Se molte star, come di sopra affermato, hanno optato per qualche “ritocchino” c’è anche chi invece ha detto “No” alla chirurgia estetica, seguendo forse un po’ l’esempio della grande Anna Magnani, la quale ormai un bel po di anni fa alla sua truccatrice, diceva:”Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, Ci ho messo una vita a farmele venire!“.

Le 20 Vip italiane non rifatte 2020

Fra le vip italiane che hanno sposato la teoria della Magnani volendo restare al naturale senza la paura di invecchiare e troviamo:

Ad oggi, a nostra conoscenza, sono loro le 20 Vip italiane non rifatte 2020 che hanno detto No alla chirurgia estetica.