Rai 1 avrebbe in serbo un nuovo show per Lorella Cuccarini dopo la cacciata da La Vita In Diretta, niente di meno che in prima serata

La notizia che ha dato più scalpore nel mondo della televisione è sicuramente l’allontanamento forzato di Lorella Cuccarini da La Vita In Diretta. Vuoi per motivi politici, vuoi per il desiderio di scalata di Alberto Matano, la conduttrice è stata tagliata fuori.

Tuttavia, secondo alcuni rumors, la Rai starebbe già pensando ad un nuovo show per Lorella Cuccarini, riccollocandola nondimeno che in prima serata su Rai 1. Chissà come l’ha prenderà Alberto Matano, che condurrà da solo la prossima edizione del rotocalco pomeridiano de La Vita In Diretta.

Lorella Cuccarini e Pippo Baudo insieme

L’arrivo della bella stagione è sempre un momento di relax anche per la televisione: molti programmi vanno in vacanza e iniziano le repliche. Ma fervono anche i preparativi per la nuova stagione. A tal proposito sono trapelati alcuni rumors riguardo ad un nuovo show pensato proprio per ricollocare Lorella Cuccarini. Si tratterebbe di un remake dello storico varietà Fantastico, andato in onda fino al 1993.

Proprio in questo show Lorella esordí come ballerina, dopo esere stata scoperta da Pippo Baudo. Ma questa non è l’unica notizia, infatti, secondo le voci di corridoio, Lorella Cuccarini dovrebbe condurre la nuova edizione di Fantastico proprio insieme a Baudo, in prima serata, su Rai 1.

E Alberto Matano?

Mentre Alberto Matano è riuscito a conquistarsi la conduzione singola de La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini si è guadagnata la prima serata insieme a Pippo Baudo. Bella chance per la più amata dagli italiani. E tutti coloro che volevano sbarazzarsi di lei? Possono toglierle un programma, ma nessuno può nascondere il fatto che l’artefice del ritorno alla vecchia gloria de La Vita In Diretta sia stata proprio la conduttrice.

Che ne sarà del talk show pomeridiano di Rai 1 quando passerà definitivamente nelle sole mani di Alberto Matano? Forse, quando la Rai ci ripenserà, sarà troppo tardi.