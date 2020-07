Allegri e Ambra Angiolini: matrimonio in gran segreto?

Il gossip gira attorno ad Ambra Angiolini, la quale, stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe sposata in gran segreto con il suo attuale fidanzato Massimiliano Allegri. Sarà la verità?

Alcune precedenti dichiarazioni della diretta interessata farebbero pensare di no. Ma prestando attenzione ad un’intervista rilasciata da Massimiliano Allegri, la verità sulla coppia sembra ben diversa.

Massimiliano Allegri e Ambra nozze segrete?

Gossip – L’indiscrezione sarebbe partita nel salotto di Detto Fatto dall’ormai famigerato Jonathan Kashanian. Non molto tempo fa qualcuno osò affermare che Massimiliano Allegri e la Angiolini non si sarebbero mai sposati.

Oggi, durante il suo intervento insieme a Bianca Guaccero, Jonathan è sicuro di sé: “si sono sposati in gran segreto. Il mistero si infittisce, indagheremo per voi“. Ma cosa porta l’opinionista a pensare che i due siano davvero convolati a nozze?

Allegri e Ambra matrimonio vero o presa in giro al gossip?

Gossip – Va ricordato che la coppia avrebbe dovuto sposarsi lo scorso anno ma le nozze sono saltate. Avranno rinviato la data di nascosto? Inoltre Ambra Angiolini (recentemente intervistata da Maurizio Costanzo) aveva già smentito una volta, in passato, le sue presunte nozze con Allegri, il sospetto si riaccende in seguito ad una affermazione proprio da parte dell’allenatore.

Gossip – Massimiliano Allegri: “Siamo già sposati“

Gossip – Durante un’intervista a Massimiliano Allegri, un giornalista disse: Cosa “risponde alla sua compagna che dice che voi due non vi sposerete mai? Le rispondo che è una bugiarda, perché siamo già sposati“. Questa frase è stata interpretata in mille modi, ma di certo il mistero aleggerà per un bel po’ di tempo. Quale sarà la verità?