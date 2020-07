Tutto quello che c’è da sapere su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la coppia Vip della prima edizione post-Covid di Temptation Island 2020

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono i primi concorrenti Vip della nuova edizione di Temptation Island. hanno rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. La loro storia è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pietro viene paparazzato in compagnia di un’altra donna.

La compagna vive male il presunto tradimento di Pietro, ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si riscopre innamorata più di prima e decide di affrontare la convivenza…e un reality insieme. Come andrà a?

“Ne vedrete delle belle”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a Temptation Island, curiosi di come affronteranno irispettivi percorsi. “Ne vedrete delle belle“, afferma Antonella nel promo di Canale 5, riuscirà il suo fidanzato a tenerle testa?

Non dimentichiamo che lei diede un’altra possibilità a Pietro dopo essere stato paparazzato con Fiore Argento in assenza della Elia, scatenando la sua reazione furibonda. Gli perdonerebbe un’ulteriore debolezza?

Temptation Island 2020 prima puntata: Antonella e Pietro già ai ferri corti?

La prima puntata di Temptation Island 2020 è già andata in onda giovedì 2 luglio. Il pubblico ha avuto modo di conoscere le altre coppie concorrenti e di vedere già qualche scenata di gelosia. Ma, secondo alcune anticipazioni giunte prima dell’inizio del reality, pare che Antonella Elia e Pietro Delle Piane siano già ai ferri corti.

Cosa è successo? Stando alle indiscrezioni lanciate dal blogger Amedeo Venza, Antonella ha già avuto modo di dar sfogo alla sua gelosia. Infatti, come pubblicato sul profilo Instagram del blogger, pare che Pietro abbia già ceduto alle avance di una tentatrice. Sarà la verità? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate.