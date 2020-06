Grande Fratello news ultim’ora, con la sua partecipazione al GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci assicura lo share ad Alfonso Signorini

Grande Fratello news ultim’ora – Elisabetta Gregoraci primo concorrente svelato del GFVIP5. I fan e gli amici della bella showgirl, conduttrice nonchè attrice, Elisabetta Gregoraci, erano già in fermento per la notizia appena appresa della partecipazione per la prima volta nella sua carriera ad un reality show. A smorzare l’entusiasmo è arrivato come un fulmine a ciel sereno il dissenso dell’ex marito Flavio Briatore.

Già in passato, Briatore, aveva messo il veto sulla partecipazione al reality in questione, stavolta però sembrava diverso. Dopo il silenzio tenuto in un primo momento davanti all’ufficializzazione della partecipazione della Gregoraci al GF VIP, sembrerebbe che l’ex marito abbia fatto trapelare il suo dissenso.

Grande Fratello news ultim’ora – A riportare le indiscrezioni su un presunto dissenso di Flavio Briatore alla partecipazione della moglie al reality show più amato dagli italiani di Alfonso Signorini è il portale “Il Giornalettismo”. Secondo il portale, non solo l’imprenditore avrebbe reagito male alla notizia ma si sarebbe dichiarato assolutamente contrario alla decisione presa da Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello news ultim’ora – Alfonso Signorini con l’overdrive Elisabetta Gregoraci intanto si assicura lo share tv. Nel frattempo si lavora alla definizione del cast dei nuovi concorrenti. La notizia è ufficiale, Elisabetta Gregoraci è nel cast dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Lo aveva promesso, dentro la casa solo “Vippissimi“!

La Partecipazione al GF Vip 5 non è a rischio per Elisabetta Gregoraci, quindi si appresta finalmente a varcare la famigerata porta rossa. Chissà se dentro la Casa del Grande Fratello Vip riusciremo a scoprire una Elisabetta Gregoraci con doti ancora nascoste?