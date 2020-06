Stefano De Martino parla del suo successo con Made in Sud e tra le chiacchiere di gossip il conduttore si lascia sfuggire una dichiarazione del tutto inaspettata

Stefano De Martino, nuovamente ospite nel salotto di Domenica In. L’intervista inizia subito con tono di grande amicizia e rispetto. La padrona di casa non può far a meno di notare che il conduttore nonché ballerino si sia dimagrito forse un po troppo.

Stefano De Martino: “Settimana prossima vengo a mangiare a casa tua”

A questa constatazione ironicamente il ballerino stesso ha controbattuto: “Settimana prossima vengo a mangiare a casa tua così mi metto in forza“.

Stefano questa settimana ha deciso di condividere il collegamento insieme a Fatima Trotta e di Biagio Izzo. Proprio quest’ultimo con la sua indiscussa simpatia ha confessato che il conduttore passere il tempo a correre dietro alle donne per poi ritrattare subito dichiarando: “In realtà sono le donne che vanno a presso a lui”.

Attesissima la risposta di De Martino, considerato anche il momento sentimentale che sta vivendo vista la recente separazione da Belen Rodriguez madre del figlio Santiago e di tutti i gossip che giorno per giorno stanno emergendo, che non è tardata di certo ad arrivare.

Stefano De Martino: “Una religione che non professo più?”

Immediata la risposta di Stefano De Martino alla provocazione di Biagio Izzo sulle donne: “È una religione che non professo più quella delle donne”. Cosa intendeva dire il conduttore Stefano esattamente con l’affermazione, Una religione che non professo più?

Che possa essere una velata, anche se non molto, frecciatina a tutti coloro che insinuano che la recente separazione con la showgirl argentina tanto amata dal pubblico, Belen Rodriguez, dipenda proprio dai suoi tradimenti?

Su Made in Sud: “La prima puntata è andata benissimo soprattutto grazie a te”

A concludere l’intervista dopo quest’ultima dichiarazione De Martino ha voluto ringraziare la padrona di casa e dicendole: “La prima puntata è andata benissimo soprattutto grazie a te. Ci hai portato bene e quindi cara Mara qualsiasi cosa ti succede facci sapere”.

Visibilmente grata per le belle parole che il conduttore di Made in Sud le riserva la Venier risponde: “Se io potrò camminare mi piacerebbe venire da voi”.