Lorella Cuccarini sorride quando Alberto Matano si fa serio sul gossip di George Clooney e Amal che versano in crisi inventata dal gossip

Dopo l'addio al programma voluto dalla RAI di Lorella Cuccarini e già annunciato precedentemente, continua ad allietare il pubblico a casa. Come sappiamo questa è l'ultima settimana di trasmissione. Questa avventura nel programma de La Vita in Diretta la sta portando avanti con molta personalità e professionalità dimostrata nel programma di Rai1.

Lorella Cuccarini La Vita in Diretta

La Rai avendo già annunciato l’addio alla conduzione dal programma di Lorella Cuccarini, per la prossima edizione dovrà fare i conti con lo share tv e come sappiamo, l’auditel non lascia spazio ai flop televisivi. Dunque la Rai ha puntato tutto su Alberto Matano e la sua professionalità. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto nella puntata di ieri 23 giugno 2020 de La Vita in Diretta.

Durante la trasmissione abbiamo assistito ad un siparietto “davvero sottile” e a sorpresa durante il cambio argomento, la comunicazione di Matano ha spiazzato la Cuccarini, provocandone una reazione ironica.

La Vita in Diretta, Matano e Cuccarini sull'incidente di Zanardi

Durante la puntata i due conduttori hanno espresso la loro tristezza per l'incidente che ha coinvolto Alex Zanardi. Dopo aver mandato in onda un servizio riassuntivo riguardante appunto l'incidente, recuperando la serietà Matano in tal proposito dice: "Una testimonianza che lascia senza parole".

Alle sue parole si è aggiunta Lorella Cuccarini che ha affermato: “Mamma mia, che forza!”.

Alberto Matano lo switch "sottile" e difficile da capire a casa

La puntata è iniziata con difficoltà visto l'argomento trattato. I due al timone del programma tv hanno infatti parlato del grave incidente automobilistico che ha visto coinvolto l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi. Un'argomento delicato difficile da trattare davanti alle telecamere. Andiamo ai fatti del cambio di argomento, che come logica televisiva chiede, dovrebbe essere un introduzione alla prossima notizia che trattava il gossip di Clooney e Amal.

Subito dopo aver reso nota la news dell’incidente occorso a Zanardi, Matano rivolgendosi alla Cuccarini troncando di fatto l’introduzione al gossip esordisce: “Sapete, La vita in diretta ha molti colori, come sono molte le facce della vita. Adesso quindi parliamo di una notizia che sta facendo il giro del mondo. Io, devo dire, non dormo la notte”.

La Vita in Diretta, Matano sul gossip di Clooney e Amal

Con queste parole il conduttore della Rai ha spiazzato lo studio e il pubblico a casa che non ha capito il velo di ironico del conduttore, che solo dopo ha spiegato di riferirsi alla crisi in atto tra il noto attore George Clooney e la moglie, Amal Alamuddin, che lo ha reso padre di due gemelli e attualmente sembra che stiano passando un momento di crisi.