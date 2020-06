Made in Sud cambia programmazione non andrà in onda il martedì

Gossip tv: Made in Sud, il programma comico di casa Rai martedì non andrà in onda. Dopo aver spostato l’edizione a causa del Covid-19 ecco una nuova battuta d’arresto per il programma capitanato da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Questa volta il motivo della mancata messa in onda però è tutt’altro che negativo.

Gossip tv: il programma infatti non si fermerà ma cambierà semplicemente giorno per lasciare spazio alla tanto amata dagli italiani, serie A! Il programma televisivo comico di casa Rai verrà difatti trasmesso giovedì 25 giugno per permettere agli italiani di godere il ritorno della Serie A.

Made in Sud 2020 cambiamento definitivo?

Gossip tv: dopo il successo registrato nella prima puntata del programma di De Martino e Trotta che ha registrato il 34% di share non è detto che casa Rai qualora si verificasse un’impennata degli ascolti non decida di lasciare il programma al giovedì sera.

Un successo, quindi, quello di quest’edizione del TV Show tanto desiderata da decidere di farla rinunciando anche al pubblico in studio e che è costata molto impegno ai due conduttori sia professionalmente che nell’ambito privato.

La comicità e il gossip su Belen

Gossip tv: De Martino, ricordiamo, ha dovuto allontanarsi dalla famiglia alla volta della città partenopea data quella del suo allontanamento che ha coinciso con i molti pettegolezzi e gossip sulla sua crisi con la showgirl Belen Rodriguez.

Elemento quest’ultimo fondamentale per uno show all’insegna della comicità come Made in Sud.