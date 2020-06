Belen e Stefano news: “guerriglia tra famiglie” tra i motivi della crisi?

Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nuovi retroscena chiariscono i motivi della separazione

I motivi della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano ancora essere un mistero irrisolvibile. Tra le tante ipotesi, le più diffuse sono state quelle del tradimento di Belen con l’ex Andrea Iannone o l’amico Mattia Ferrari. Ma dopo la soffiata dell’amico di De Martino, si scopre che Stefano non è proprio uno stinco di santo.

Il magazine Oggi, aveva già fornito una ricostruzione degli ultimi movimenti della coppia per cercare di confermare la rottura della loro storia d’amore. Dopo aver appurato la notizia, il periodico ha continuato ad indagare sui possibili motivi giungendo ad alcune conclusioni importanti.

I motivi della crisi: “guerriglia tra famiglie, scenate e tradimenti”

Secondo una nuova ricostruzione del magazine Oggi, tra le tante ipotesi sui motivi della separazione della coppia ci sarebbero “una guerriglia tra famiglie”, le scenate di gelosia della showgirl e i frequenti tradimenti del ballerino. Come riportato dal magazine: “fonti vicine a Stefano individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a sfarfallare, a concedersi avventure“. Stando a quanto scrive Oggi, questo “sfarfallare” ha generato la gelosia ossessiva della moglie: “gli setaccia il cellulare e gli fa scenate. Gli contesta bugie e frequentazioni ambigue” . Un’altra causa potrebbe essere quella che coinvolge le famiglie di origine: “quella di Belen è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati“.

La coppia continua a tacere

Tra la bufera mediatica scatenata intorno alla showgirl e al conduttore di Made In Sud, i diretti interessati continuano a seguire la via del silenzio riguardo alle vere motivazioni. Belen continua ad esternare la sua sofferenza condividendola con i follower Instagram e consolandosi con la compagnia del piccolo Santiago. Stessa cosa per Stefano De Martino, il quale si è pronunciato a riguardo solo per chiedere alla stampa di non intromettersi nella sua vita privata. Nel frattempo, i curiosi continuano ad aspettare nuovi retroscena.