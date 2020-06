Il ballerino e conduttore di Made in Sud Stefano De Martino da settimane ormai al centro dei gossip per la crisi con la showgirl argentina Belen Rodriguez

Gossip – De Martino super impegnato per la nuova edizione di Made in Sud, in onda domani 16 giugno, rilascia un intervista a Leggo dove parla della sua crisi con la Rodriguez. Sono tanti i gossip che si sono alzati dopo l’ufficializzazione della crisi della coppia succitata ma la verità ancora non è stata dichiarata.

Molte le insinuazioni su un possibile ritorno di fiamma per Belen nei confronti di Andrea Iannone. Dopo settimane di silenzio in contemporanea proprio con il primo appuntamento di Made in Sud, De Martino attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano succitato lancia un appello ai fan inerente alle vicissitudini con la Rodriguez.

Il conduttore di Made in Sud Stefano De Martino chiede silenzio sulla crisi con Belen

Stefano De Martino ancora al centro del gossip per la crisi con Belen

Gossip – Durante l’intervista per Made in Sud a Leggo rivolgendosi ai fan ed al pubblico in generale De Martino dichiara: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi preferisco che quella parte rimanga privata”.

Dopo lo sfogo sulla crisi, De Martino parla del suo futuro in tv

Gossip – Alle prese appunto con la nuova edizione di Made in Sud, De Martino confessa i suoi progetti per il futuro. Il ballerino e conduttore confessa: “Nulla è successo per caso perché è quello che ho cercato. Io mi sento costantemente esordiente perché ogni anno mi trovo a fare qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe proporre le mie idee, un buon conduttore credo debba prendere parte alla scrittura”.

E aggiunge poi riferendosi alla sua attuale compagna lavorativa Fatima Trotta: “Straordinaria in tutti i sensi perché il protocollo da seguire è particolare. Ma siamo belli carichi: è un momento tanto strano quanto importante e per noi è motivo di orgoglio che l’azienda ci abbia scelto”.