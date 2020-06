La quarantesima puntata di Domenica In si è aperta con il collegamento da casa di Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane” e cara amica della padrona di casa Mara Venier.

Domenica In – Primo ospite della domenica di casa Rai, Eleonora Daniele. In collegamento da casa la conduttrice Rai e neomamma di Carlotta ha parlato alla padrona di casa, Mara Venier, dei cambiamenti della sua vita ora che sono in tre. Diventata mamma lo scorso 25 maggio, stessa data della nascita di Padre Pio, la Daniele ha rivelato a Domenica In una confessione inaspettata. “Abbiamo una vita nuova, siamo ripartiti in tre” ha esordito Eleonora Daniele per poi continuare:”Sono molto legata alla figura di Padre Pio e non ti nego che ogni tanto ho fatto qualche preghiera con qualche richiesta a lui, soprattutto per avere un figlio…Ho vissuto perciò questo 25 maggio in una maniera speciale. Tu sei una donna di grande fede, quindi sai che significa essere credente“.

Nel corso dell’intervista durante la quale la Daniele ha fatto vedere la sua principessa al pubblico la Venier ha organizzato una sorpresa alla stessa sua amica e collega. Già commossa nel parlare della sua bambina nata da appena tre settimane Eleonora resta senza parole quando la padrona di casa di Domenica In lancia un collegamento del tutto inaspettato. Eleonora vede apparire sullo schermo cugini e zie che hanno potuto finalmente vedere la piccola Carlotta.

Eleonora Daniele annuncia il ritorno in tv

Sulla scia della conclusione del collegamento con Domenica In, la conduttrice di “Storie Italiane” ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo per Settembre, sempre al comando del succitato programma. Come definita qualche tempo fà da un noto opinionista, Angelo Perrone, e riportato da “LaNostraTv” la Daniele conferma di essere “Una donna dal cuore grande”.