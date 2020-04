Gossip, Valentin e Francesca news: una storia enigmatica

Valentin Tocca un bel enigma. Continuano ad essere molti gli interrogativi sulla relazione tra i due ballerini di Amici: Valentin e Francesca news. L’ultimo post pubblicato su Instagram della moglie di Raimondo Todaro risale a tre giorni fa. “L’Alba” sottotitola lei, lasciando ai fan la libertà di interpretazione. Non tardano i commenti sul suo post creativo. “Sarà l’alba di una nuova vita?“. Ma c’è pure chi le dedica un pensiero forte e di sostegno. “Sono molto dispiaciuto per gli attacchi che stai subendo, specialmente in un momento come questo, non basta una pandemia a far capire alle persone il rispetto per gli altri e per le donne. Ma l’alba scaccia via il buio della notte. Buona vita Francesca!”.

I messaggi in codice di Valentin e la grande assenza della Tocca

Valentin e Francesca news. Sorprendendo tutti, a poche ore dal post della ballerina, Valentin tuona sui social con una frase che lascia riflettere. L’ex allievo di Amici 2020 scrive: “A volte il più luminoso di tutti è il “nero”. Dentro il suo abisso c’è una luce che non conosciamo”. Enigmatico anche lui. Messaggi in codice o semplice coincidenze? La ballerina ha preferito percorrere la strada del silenzio. Anche oggi, giorno di Pasqua, non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo Instagram. Da cosa dipenderà la sua assenza dai social?

Alexandru Valentin Tocca distanti per la quarantena, vicini sui social

Il ballerino più chiacchierato di Amici sbalordisce tutti e torna all’attacco su Instagram. “Vi auguro di trovare in voi stessi il coraggio, la follia e l’eleganza di un torero! Buona Pasqua a tutti”. Queste le sue parole che hanno scatenato il gossip del momento. A chi augura Valentin di trovare il coraggio? Esiste un destinatario specifico per questo messaggio? La frase resta molto ambigua e non passa di certo inosservata. Francesca Tocca e Valentin, si sono allontanati. Lei resta in silenzio, lui tuona sui social. Intanto i gossip sul flirt più chiacchierato di Amici sono incessanti. I messaggi criptati che sembrano diretti l’uno all’altra alimentano i pettegolezzi. La loro storia è conclusa, oppure è solo colpa della quarantena?