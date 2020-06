Gianni Ippoliti e Roberto Alessi sulla rottura tra Belen e De Martino senza peli sulla lingua

Ormai la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata svelate e non è più un mistero, e la loro separazione ha fatto anche riflettere. Sicuramente si tratta di una crisi irreversibile, alimentata dai “suoceri”. Sarà davvero così? De Martino in questi giorni si sposta tra Roma e Napoli, Belen è al lago con la famiglia e il figlio Santiago, da dove posta video su Instagram.

Sembra che Stefano sia stufo della presenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nella loro vita familiare. Dichiara infatti Stefano, che sono «Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica»

Roberto Alessi senza peli sulla lingua

Cosa è successo quindi tra Belen e Stefano? Se dovessimo valutare la reazione di Belen… Ricordiamoci del suo sfogo su Instagram e il video in cui ha ammesso di vivere un momento complicato, sicuramente non è felice.

Non avendo rilasciato molte dichiarazioni, Belen Rodriguez lascia intendere che la situazione è pesante . Se dedicarsi al figlio Santiago e trascorrere molto tempo con la famiglia e l’amico Mattia Ferrari è ciò che ora le da serenità, è giusto così. In questi giorni Belen ha finalmente riabbracciato la sorella Cecilia dopo mesi di lontananza, ma soprattutto si è tolta la fede, forse per non pensare a Stefano. Insomma tra le cause più attendibili ci sarebbero le intromissioni dei suoceri e la gelosia oltre alla gestione economica!

Unomattina in Famiglia: “Tornate insieme e fatela finita…”

Il grande pubblico fa il tifo per questa coppia, Gianni Ippoliti durante la rassegna stampa-parodia nella puntata di oggi di Unomattina in Famiglia leggendo il titolo di un noto settimanale si sofferma su Belen e De Martino.

Gianni Ippoliti afferma: “Cioè finalmente si fa chiarezza perché c’è un segreto che non si può confessare”. Roberto Alessi, il giornalista di gossip ribadisce: “Belen e De Martino, arrendetevi all’amore. Tornate insieme e fatela finita”. Titoli di giornali supportati ampiamente dagli stessi giornalisti su Unomattina.