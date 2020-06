Stefano De Martino intervistato parla di “Made In Sud” poi dice la sua su Belen e Santiago

Rivelazioni Stefano De Martino – Il conduttore di “Made In Sud” ha rilasciato un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni. Egli, ha fornito alcune anticipazioni riguardo al programma di Rai2 e alla fine rompe il silenzio sulla bufera che lo ha coinvolto insieme a Belen Rodriguez.

Già da un po’ di tempo Stefano De Martino è impegnato con la registrazione del varietà Made In Sud, show che ha trasformato il suo conduttore nel personaggio di punta di Rai2. Ma, in questo momento, ad impegnare il ballerino sono stati anche i suoi guai con la moglie. Finalmente il ballerino ha deciso di dire la sua.

Stefano De Martino “Made In Sud” – rompe il silenzio su Belen

Anticipazioni Made in Sud: parla De Martino

Il divertentissimo show di Stefano De Martino e Fatima Trotta non ha ancora una data precisa per la messa in onda. Ma ciò che si sa è che le puntate sono quasi pronte. A soddisfare la curiosità dei fan del varietà arriva finalmente la dichiarazione del suo conduttore. Egli, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato come sarà la nuova stagione di Made In Sud. “Andremo in onda senza pubblico in studio”, esordisce Stefano. “Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco saremo un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, sono state riscritte“.

A proposito di Belen: “Spero che le persone comprendano”

Stefano De Martino fin’ora era stato ben muto sulle ultime vicende che hanno fatto scatenare il gossip. Dopo la lite furiosa con Belen Rodriguez, l’allontanamento da casa e il voltafaccia dell’amico, il conduttore si era chiuso nel silenzio. Tuttavia, ha approfittato di questa intervista per mettere i puntini sulle i. Cercando quindi di tutelare la sua famiglia, soprattutto il piccolo Santiago, ha dichiarato: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.