Gossip, l’ex tronista Ramona Amodeo dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza lo scorso febbraio tiene sempre aggiornati i suoi fan. L’ex tronista seguitissima sui social con 224 mila follower condivide su Instagram momenti di vita privata aggiornando costatamene i suoi fan sull’andamento della sua seconda gravidanza.

E’ stata la e tronista di Uomini e Donne insieme al marito Luca Cicia a dare l’annuncio su Instagram della seconda gravidanza e sempre su social l’ex tronista ha svelato il nome prescelto del secondo figlio.

Ramona Amodeo incinta insieme al marito a davano l'annuncio su Instagram della seconda gravidanza e sempre su social l'ex Uomini e Donne ha svelato il nome prescelto per la sua seconda figlia, Olimpia come la mamma.

Alla prese con la vita di tutti i giorni Ramona si divide tra lavoro, casa e famiglia e di certo l’avanzare della gravidanza non l’aiuta.

“Ci vorrebbero giornate da 48 ore…”

Gossip, proprio per questo motivo l’Amodeo cerca consigli fra i suoi fan e postando uno scatto con il suo pancione in crescita scrive: “Ci vorrebbero le giornate da 48 ore… tra lavoro casa e famiglia …intanto la panza cresce ed io ho la metà delle forze che avevo prima…. vorrei una bacchetta magica e vorrei godermi la gravidanza come la prima…”

“Ma non perdo mai la voglia di truccarmi e prepararmi, il pancione mi dona… Domani ho la visita dalla mia ginecologa sicuro mi becco qualche c………! Voi come avete affrontato la vostra seconda gravidanza?!”. La ex UeD chiede consigli ai suoi follower…

“A volte mi dimenticavo di essere incinta”

Gossip, in poche ore il post viene tempestato di like e commenti, fra quest’ultimi leggiamo: “Sei sempre bellissima e solare!!”. “A volte mi dimenticavo di essere incinta la bimba di due anni assorbiva tutte le mie energie, il giorno in cui ho rotto le acque al pomeriggio eravamo al parco a giocare. Tutto questo però ha aiutato, travaglio più parto in tutto in quattro ore!!!

“Bimbo splendido di quattro kg senza neppure un punto, non ho fatto in tempo né per l’epidurale ne per la vasca, quando l ho richiesta nel tempo che si riempiva avevo già partorito. Adesso ho Beatrice di tre anni la prossima settimana e Mattia di tre mesi e mezzo”.