L’ex cavaliere di Uomini e Donne, in un lungo post Instagram, ha ricordato la sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip 4, conclusosi con la vittoria di Paola Di Benedetto. Tutti ricordano che Sossio Aruta entrò nella casa di Cinecittà solo agli sgoccioli del reality e nel pieno della pandemia. Tale esperienza pare non aver soddisfatto abbastanza il nuovo fidanzato di Ursula Bennardo.

“Un viaggio incompleto… Avevo ancora tanto da raccontare…”

Sossio Aruta è arrivato per ultimo al Grande Fratello Vip, tutto questo pare che non gli abbia dato la possibilità di esprimersi che sperava. Poche ore fa, con non poca amarezza, ha ricordato questa esperienza con un post Instagram. L’ex calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae nel confessionale più origliato d’Italia, in accappatoio rosso fuoco, intento in un’altrettanto infuocata confessione.

Sossio vuole tornare al Grande Fratello Vip?

Ció che salta all’occhio dei fan sono soprattutto la prima e l’ultima parte del post. “Prima o poi ci tornerò… Non mi sono confessato abbastanza“. Afferma l’ex cavaliere di Uomini e Donne mentre tagga Alfonso Signorini. Chiaro appello di Sossio Aruta per tornare al Grande Fratello Vip?

Di sicuro non manca il consenso dei follower, alcuni dei quali lo definiscono “leader amatissimo“. Signorini accoglierà l’appello del fidanzato di Ursula Bennardo? C’è da dire che il conduttore sta ancora considerando molti concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini contendendosela con Milly Carlucci per Ballando Con Le Stelle. Ma mai dire mai…