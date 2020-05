Sonia Lorenzini risponde agli attacchi avvenuti sui social dopo il gossip del flirt con Eros Ramazzotti

Gossip – Negli ultimi giorni si è scatenata una vera e propria bufera di gossip sul presunto flirt tra Sonia Lorenzini e Eros Ramazzotti. I due, dopo essere stati paparazzati dal magazine Chi al maneggio frequentato dal cantautore e dalla tronista, sono stati letteralmente perseguitati sui social. Poche ore dopo è arrivata la pronta smentita da parte di Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini.

Ma, mentre Eros, scatenando la sua ira, ha messo a tacere tutte le voci su di lui, la ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata a dover affrontare i soliti haters.

Tutti contro Sonia Lorenzini per il gossip con Eros

Sonia Lorenzini, replica al gossip con Eros Ramazzotti

Sonia Lorenzini, in una successiva dichiarazione, aveva assicurato che tra lei e il cantautore romano non c’è assolutamente niente di diverso da una buona amicizia. Secondo la tronista, i due non sarebbero mai andati oltre la semplice stima reciproca. Convinta di aver posto fine all’invadenza, la Lorenzini ha continuato con la sua vita, che per il momento sembra essere quella dei social.

Purtroppo però, l’ex tronista, durante un video tutorial su Instagram dove sponsorizza a alcuni accessori per la cura dei capelli, si è trovata costretta ad affrontare le calunnie degli haters. Il commento a cui Sonia Lorenzini ha dovuto rispondere è: “Un’altra stupida che pensa di farsi pubblicità sfruttando un vip… Spero che ti abbia mandata aff…”.

La risposta pronta di Sonia: “Non vivo di questo tipo di pubblicità…essendo fidanzata…”

L’osservazione di questo utente, fuori luogo viste le smentite e completamente incoerente con il contesto del video, manda su tutte le furie la bella influencer. Arriva quindi la pronta risposta di Sonia: “Guarda ignorante…Vivo da anni e non di questo tipo di pubblicità essendo fidanzata e vivendo una vita del tutto normale”. L’utente in questione sembra essere stato silenziato a dovere.

Ma il commento di Sonia Lorenzini solleva un altro tipo di sospetto. Se l’ex tronista aveva appena affermato di essersi separata da Federico Piccinato, come mai adesso afferma di essere fidanzata? Sono tornati insieme o c’è un altro uomo nella vita di Sonia? In attesa di fare luce sulla questione non resta che tenersi in aggiornamento.