News Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini contesa da Alfonso Signorini e Milly Carlucci

News Grande Fratello Vip – Alessandra Mussolini contesa tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci. Chi l’avrà vinta? Il reality di Canale 5 o il talent di Rai 1. Fervono i preparativi per la messa in onda dello show sulla casa più spiata d’Italia, prevista per Settembre. Recentemente, Alfonso Signorini aveva già annunciato che per la nuova stagione si prospetta un cast stellare.

Tra conferme e disdette, i nomi papabili sono molti. Oggi un altro nome di spicco sembra essere quello di Alessandra Mussolini. Ma qualcosa non torna: poco tempo fa non era stata invitata anche da Milly Carlucci a Ballando Con Le Stelle?

Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip?

Il reality di Alfonso Signorini andrà in onda due volte a settimana su Canale 5 e punterà su un cast ancora più forte di quello della quarta edizione (che non era niente male). La scorsa edizione si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto. Tra i vip desiderosi di entrare nella casa di Cinecittà, sono sono state confermate Elisabetta Gregoraci e (secondo TVBlog) Flavia Vento.

Tuttavia, le ultime news sul Grande Fratello Vip riportate dallo stesso portale televisivo si parla anche di Alessandra Mussolini. Sarà vero? Stando a notizie meno recenti, Milly Carlucci aveva fatto intendere che la parlamentare doveva prendere parte a Ballando Con Le Stelle. È ancora valida questa notizia?

La Mussolini apre la contesa Rai/Mediaset

News Grande Fratello Vip – Durante l’ospitata nel salotto di Vieni Da Me, Milly Carlucci aveva affermato che aveva già pronti i nomi dei maestri e dei ballerini. C’era anche quello di Alessandra Mussolini? Da pochi giorni erano state pubblicate, insieme alle anticipazioni sulla messa in onda, le coppie di Ballando Con Le Stelle.

Tra queste non figura il nome della parlamentare, ma, secondo un’indiscrezione di Blogo, pare che si sia da poco aperta una trattativa tra Alessandra e la Carlucci. Ancora non c’è niente di confermato, ma se ciò é vero si aprirà una vera e propria contesa tra Rai e Mediaset, dato che il talent di Milly è il reality di Alfonso andranno in onda nello stesso periodo.

Chi dei due l’avrà vinta? Cosa deciderà la Mussolini (che è stata anche vittima di minacce)? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.