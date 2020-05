La dedica commovente di Luca Onestini a Ivana Mrazova.

Gossip News – Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme. La coppia per colpa del destino ha passato tutto il lockdown in due stati separati. L’influencer si trovava nella Repubblica Ceca quando ha avuto inizio la pandemia globale a causa del Covid-19 con il successivo lockdown e le restrizioni hanno fatto il resto.

Durante questi mesi Onestini, confessa di aver tenuto il silenzio sulla vicenda per non far pesare la sua situazione visto il momento delicato. Luca Onestini dichiara: “E’ stata dura, non lo nego. Non ve l’ho mai detto esplicitamente per non pesare su nessuno”.

Ivana Mrazova è rientrata i Italia i primi di maggio oggi finalmente la reunion

Gossip News, Onestini e Ivana: la dedica d’amore commuove il web

Gossip News – Come molte coppie e famiglie Luca Onestini è stato vittima dell’isolamento forzato. La Mrazova è potuta rientrare in Italia solo i primi di maggio, rientro che come dichiarato dalla stessa interessata non è stato affatto facile. Dopo ore, giorni e mesi di distanza oggi finalmente i due innamorati hanno potuto riabbracciarsi. I primi segnali dell’avvenimento erano già arrivati durante le prime ore della giornata quando l’ex tronista aveva pubblicato sui social, “Grande Giorno“.

Dopo poco, sempre Onestini, posta una foto insieme alla Mrazova alla quale dedica dolci parole d’amore e scrive:” C’è stato un lieto fine anzi un nuovo lieto inizio. Tu sei mia, io sono tuo, come prima, più di prima. Avanti tutta“.

Gossip News: Lieto fine per la coppia Luca Onestini e Ivana Mrazova l’amore trionfa sul Coronavirus

Onestini continua a condividere la sua gioia dell’amore ritrovato sui social dove azzarda addirittura, affermando di aver vinto contro il Covid, l’ex tronista dichiara:”E’ stata dura, non lo nego. Non ve l’ho mai detto esplicitamente per non pesare su nessuno. In questo periodo ho pensato, riflettuto e scritto. Scritto pagine di cose che non credo pubblicherò mai. Io e Ivana siamo stati forzatamente separati da febbraio, lo sapete. Lei bloccata in Repubblica Ceca e io qui, chiuso in una Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente ma che con noi però ha perso”.

Sono molte difatti le coppie che messe a dura prova dalla separazione forzata non ce l’hanno fatta ma in questo caso degno di un finale da fiaba il principe azzurro è riuscito a riabbracciare la sua principessa.

Luca Onestini e Ivana Mrazova commuovono il gossip con il loro amore silente

Onestini e Ivana sono tornati insieme