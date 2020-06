La scelta di Giovanna Abate al trono classico del dating show di Uomini e Donne balla

Uomini e Donne trono classico, oggi la scelta. Tic Tac l’orologio cammina e si avvicina sempre più il momento della scelta per la Tronista Giovanna Abate. Chi sarà dunque il corteggiatore prescelto? Ripercorriamo insieme tutta la storia. La Tronista, prima corteggiatrice di Giulio Raselli, salita sul trono appunto ha iniziato il suo percorso di frequentazione con la parterre degli uomini del programma.

Il personaggio di Sammy emerge subito e conquista nell’immediato un posto speciale nel cuore della bella tronista. A complicare le cose come un fulmine a ciel sereno arriva purtroppo la pandemia globale dovuta al Covid-19. Il mondo è costretto all’isolamento ed i programmi televisivi si fermano. Dopo due mesi circa pian piano la vita riprende. Il daiting in questione cambia vesti, il corteggiamento diventa 2.0 ovvero online, e fra i corteggiatori della bella romana arriva l’Alchimista.

Giovanna Abate scelta difficoltosa: Davide Basolo o Sammy questo è il dilemma

Quest’ultimo entra in scena indossando una maschera per celare il viso e solo dopo aver catturato l’attenzione del pubblico ma sopratutto quella di Giovanna che spesso lo mette ai pari di Sammy, il cavaliere misterioso rivela la sua identità. L’alchimista è Davide Basolo. La competizione fra i due tocca livelli altissimi, volano parole forti in studio, colpi di scena in esterna e reazioni impensabili da parte dei due corteggiatori. Oggi la scelta.

Giovanna Abate Sammy la scelta? “Quando ti invaghisci davvero”

Giovanna Abate a poche ore dalla sua scelta si confessa con il magazine di “Uomini e Donne” e dichiara: “Quando ti invaghisci davvero di due persone la paura di scegliere quella giusta è tanta”. Cercando così di spiegare le sue titubanze nell’effettuare la scelta. La Tronista rivela che già prima di salire sul Trono temeva una cosa del genere ed adesso per lei è davvero dura scegliere essendo entrambi due persone che l’hanno presa molto seppur l’uno l’opposto dell’altro.

Sui cavalieri dichiara: “Davide è un sognatore come me e riesce ad arrivarmi vicino nonostante non ci siamo mai potuti sfiorare. Trovare qualcuno le cui parole valgono più di un abbraccio non è da tutti i giorni. Mi piace il suo modo di essere semplice e poi ha un bellissimo sorriso. Con Sammy c’è stata alchimia fin dal primo sguardo. Sono diventata immediatamente dipendente dai suoi occhi: quando vedo uno sguardo espressivo mi ci perdo dentro. […] È stato bravo – seppur nel peggiore dei modi, perché lo ha fatto facendomi impazzire – a tenermi legata a lui al di là delle limitazioni”.

Giovanna prossima alla scelta e se uscisse da sola?

Molte sono le indiscrezioni che precedono la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne dove verrà rivelata la scelta dell’Abate. I rumors sono sicurissimi che la scelta della bella tronista cadrà su “Sammy”. Se davvero Giovanna scegliesse Sammy non dobbiamo dimenticare però che il finale potrebbe non essere a lieto fine. Qualche giorno fa, infatti, durante una puntata del daiting fu proprio l’incertezza di Sammy su Giovanna a scatenare la polemica in studio. Il corteggiatore senza peli sulla lingua ha dichiarato di non esser certo di uscire dallo studio con Giovanna qualora quest’ultima lo scegliesse.

“Non mi spaventa uscire da sola…”

Su quest’eventualità la tronista ha dichiarato, come riportato dal Magazine del daiting stesso: “Non mi spaventa uscire da sola, ormai mi sento come una fenice sempre pronta a risorgere dalle proprie ceneri, però voglio dare valore a tutti i sentimenti che ho investito in questo percorso. Non credo di meritarmi un brutto finale”.

A questo punto non ci resta altro che aspettare ancora un pò per sapere, e se son rose fioriranno…