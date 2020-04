Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, non ci sta ad essere trattato come il signor nessuno e seccato replica: “Sono un professionista con 20 anni di carriera alle spalle…”

Pietro Le Piane, nome d’arte Pietro Delle Piane, è un attore italiano e doppiatore, attualmente è il fidanzato di Antonella Elia. Pietro Delle Piane, come ricorderete senz’altro, è finito nel gossip, quando la sua fidanzata Antonella Elia era nella casa del Grande fratello Vip 2020. L’attore venne beccato dai paparazzi in compagnia della sua ex Fiore Argento, con la quale ebbe un flirt finito in fretta.

Ad oggi, rimane ancora il rebus: chi chiamò i paparazzi che lo immortalarono abbracciato e mano nella mano con la ex? In quel momento Pietro Le Piane ha avuto un’incredibile gossip mediatico, forse l’apice della sua carriera, e fece il giro dei programmi televisivi più importanti…

A partire da Mattino5, dove ebbe una discussione molto aspra con la padrona di casa Federica Panicucci che lo crocifisse in questo modo: “Mi sembri distaccato, pragmatico. La reazione di un uomo innamorato è diversa… Dovresti dire che la ami… Che vuoi entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per riconquistarla nooooooo?” Pietro Delle Piane con atteggiamento distaccato, come se la cosa non lo riguardasse, replicò: “Guarda, mi sono stancato di questo circo che si sta creando su questo finto tradimento”. Pietro e Antonella Elia non la raccontano giusta…

Antonella Elia, il suo compagno Pietro Delle Piane nel mirino del gossip

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane

Mentre nella puntata di Live di domenica 16 febbraio 2020, Barbara D’Urso e Pietro furono protagonisti di un battibecco furibondo. Lo stesso si scontrò con la presentatrice circa il tradimento fatto ad Antonella Elia. In tanti puntarono il dito contro l’attore, accusandolo di aver chiamato i paparazzi per farsi fotografare con la ex solo per finire sui giornali. Ad oggi è il mistero rimane…

Delle Piane fidanzato di Antonella Elia: “Non sono uno sfigato che approfitta…”

Pietro Le Piane, sul settimanale di gossip Nuovo, si è difeso così:“Non sono uno sfigato che approfitta della partecipazione della sua fidanzata al Grande Fratello Vip per avere un po’ di notorietà…”

“Sono un professionista con 20 anni di carriera alle spalle. Ho fatto un percorso in cui sono stato anche molto famoso, come quando ho interpretato Giuliano Brendani in Un posto al sole…” Questa la dichiarazione del fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane al settimanale di gossip Nuovo diretto da Riccardo Siognoretti. Pietro e Antonella Elia, sveleranno l’arcano della paparazzata?