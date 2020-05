Gossip, Ciavarro e Clizia se ne fregano degli attacchi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: alla faccia delle polemiche se ne fregano degli attacchi e accorciano le distanze

Gossip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – La coppia nata al Grande Fratello Vip se ne frega delle polemiche che ruotano attorno a essa e non fa altro che postare foto a prova di glicemia. L’unica cosa che interessa a Clizia e Paolo é che finalmente sono insieme e possono dire addio alle videochiamate. Entrambi hanno pubblicato sui loro profili le prime foto della loro lovestory dopo essere stati lontani per tutto il periodo della quarantena.

Finalmente Ciavarro è andato a trovare la sua amata Clizia in Sicilia. Tra i commenti si trova solo il sostegno e la felicità dei fan, a dispetto degli attacchi mossi da Ursula Bennardo qualche giorno fa.

Le prime foto di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia silenziano Ursula Bennardo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Tutti sono a conoscenza della figuraccia di Paolo e Clizia in diretta TV a Live – Non è la D’Urso. I due, infatti, sono stati sbugiardati proprio da Barbara D’Urso nel salotto del prime time di Canale 5. Da qui partono gli attacchi mediatici, in particolare da parte dell’ex tronista over Ursula Bennardo, la quale li ha apostrofati alla maniera peggiore. Ma, mentre la Bennardo rode, il dissenso iniziale dei fan sembra essersi placato facilmente davanti a cotanta dolcezza.

Infatti, sulle foto appena pubblicate da Clizia e Paolo piovono solo cuoricini e commenti di auguri. Molti si schierano dalla loro parte. Un utente Instagram, addirittura dichiara sotto la foto postata da Paolo che l'”incidente” su Canale 5 sia stato strategicamente architetto da Barbara.

Le uniche dichiarazioni di Clizia: 3151 baci

Dopo l’uragano mediatico scatenatosi dagli ultimi avvenimenti, tutti si aspettavano una dichiarazione dalla coppia gieffina per discolparsi. Ma Clizia e Paolo, pare che al momento non abbiano nulla da dire, forse perché troppo impegnati in baci appassionati. Le uniche didascalie che compaiono sotto le foto di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono rispettivamente: un cuoricino azzurro e 3151.

Quest’ultimo, affiancato ad una emoticon che fa la linguaccia e un cuoricino, dovrebbe essere il contatore di baci che i due si sarebbero scambiati. La coppia ha sicuramente saputo mettere a tacere, per il momento, le voci indiscrete e l’invidia di qualcuno. Ma quanto durerà? Bisogna aspettarsi una nuova sfuriata di Ursula o chi per lei? O Clizia e Paolo possono finalmente godersi il loro amore nella bella e calda Sicilia?