Clizia Incorvaia e Paolo, l’amore sbocciato dentro la casa del Grande Fratello Vip al centro del gossip

Gossip – Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e l’amore sbocciato dentro la casa del Grande Fratello Vip! Come ricorderete senz’altro, la coppia è stata separata prima per la squalifica di lei avvenuta per la frase su Buscetta, poi dalla quarantena. L’amore tra Paolo e Clizia sembra fortificarsi ogni giorno di più, anche se i due Giulietta e Romeo sono stati vittime di molti gossip a causa della loro differenza d’età. La cosa però, sembra non averli scalfiti affatto, anzi, sembrano essere più uniti che mai.

L’ansia di potersi rivedere e riabbracciare è un crescendo di giorno in giorno tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Tra i due c’è scalpita di più. L’influencer sta trascorrendo la sua quarantena insieme alla figlia Nina avuta con l’ex compagno Francesco Sarcina. L’Incorvaia, causa la distanza dovuta al covid-19, non perde occasione per scrivere al suo amato principe Paolo. Clizia tramite social gli invia dichiarazioni d’amore, dediche ed emoticon a go go.

Clizia Incorvaia e l’ennesima dichiarazione d’amore per il suo Paolo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Da quando si sono separati, ma soprattutto da quando Ciavarro è uscito dalla casa, la Incorvaia lo “tempesta” di dediche d’amore. La bella influencer è sempre la prima a commentare i post di Paolo, segno evidente che l’amore è vivo. Al contrario di qualche gossip, che cerca alimentare polemiche sulla coppia tanto amata.

L’amore no-stop tra Clizia e Paolo

L’amore no-stop su Instagram tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Curiosando nei loro profili Instagram, sembrerebbe proprio che Clizia sia arrivata al punto in cui non riesce più a vivere senza Paolo e si sente persa. Il lockdown sembra essere ancora lungo e l’Incorvaia non cede il passo allo sconforto.

L’amore alimenta la fiamma e la voglia di stare insieme e nel frattempo Clizia manda messaggi continui alla ricerca perenne del suo amato, colpa della lontananza forzata. Riusciranno Paolo Ciavarro e Clizia Incoravaia a resistere e vivere finalmente il loro amore?